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الرياضة

محمد الشرقي يتوّج الفائزين في بطولة العرب للتايكواندو

محمد الشرقي يتوّج الأبطال (وام)
8 فبراير 2025 00:52

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جانباً من منافسات النسخة الخامسة من بطولة العرب للتايكواندو، التي تقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وكرّم الفائزين، وتوّج سموّه الأبطال الأولمبيين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد باريس، والمتوّجين بالذهب في بطولة العرب الخامسة للتايكواندو، وهم البطل التونسي فراس القنطوسي، حامل ذهبية أولمبياد باريس 2024، والبطل الأردني زيد كريم، حامل فضية أولمبياد باريس 2025.
وأكّد سموه، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة ومتطلبات تطويره وتعزيز تنافسيته بهدف تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال.
وأشاد سموه، بالمستويين الفني والإداري المتطوّر للبطولة، وأهدافها التي تستقطب الرياضيين من دول الوطن العربي للتنافس على أرض الفجيرة، وتحقيق أفضل النتائج التي تدعم تطوّر القطاع الرياضي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
كما كرّم سمو ولي عهد الفجيرة، رؤساء الاتحادات العربية وعلى رأسهم إدريس الهلالي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي، واتحاد البحر الأبيض المتوسط والجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، وعدد من ضيوف البطولة.
واختتمت بطولة كأس العرب في الفجيرة بمشاركة أكثر من 1534 رياضياً من الدول العربية.
حضر البطولة الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، ورؤساء الاتحادات العربية.

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