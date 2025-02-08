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الرياضة

ريال مدريد وأتلتيكو.. «9 سنوات بيضاء»!

ريال مدريد وأتلتيكو.. «9 سنوات بيضاء»!
8 فبراير 2025 10:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الليلة، على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مواجهة مرتقبة للغاية ربما تكون حاسمة في السباق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك مع تقدم «البلانكوس» في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن «الروخيبلانكوس» صاحب المركز الثاني.
ويتسلح ريال مدريد بأفضليته على ملعبه في السنوات الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في لقاءات «الليجا»، حيث يعود آخر انتصار لأتلتيكو في «البرنابيو» إلى نحو تسع سنوات، عندما تفوق بهدف سجله أنطوان جريزمان في فبراير 2016.
ورغم أن ذلك الفوز كان الثالث على التوالي لأتلتيكو في معقل جاره ضمن الدوري الإسباني، إلا أنه بعد ذلك تعرض لثلاث هزائم، وعاد بخمسة تعادلات في اللقاءات التالية خارج أرضه، وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه في نصف عدد تلك المباريات الثمانية.
ومع تبقي 16 مباراة حتى نهاية الموسم، فإن «ديربي مدريد» سيكون محورياً في السباق على اللقب، وسط ترقب برشلونة صاحب المركز الثالث ما ستؤول إليه نتيجة اللقاء لمواصلة الضغط على فريقي المقدمة.
ويتسلح أتلتيكو مدريد بامتلاكه أقوى دفاع في «الليجا» هذا الموسم باستقباله 14 هدفاً فقط، كما أنه الأقل استقبالاً للأهداف خارج الديار بسبعة أهداف فقط، إلا أن ريال مدريد يملك ثاني أقوى هجوم بتسجيل 50 هدفاً، ويتطلع إلى نثر السحر في المقدمة، بقيادة الثلاثي كيليان مبابي وفينيسيوس جوينور ورودريجو.
يذكر أن ثلاثاً من آخر 4 مباريات بين الفريقين في الدوري انتهت بالتعادل بذات النتيجة 1-1.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
أنطوان جريزمان
برشلونة
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
رودريجو
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