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الرياضة

بلباو يعزّز «الرابع» في «الليجا»

بلباو يعزّز «الرابع» في «الليجا»
8 فبراير 2025 22:21

 
مدريد (أ ف ب) 

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عزّز أتلتيك بلباو سلسلته الإيجابية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتخطيه ضيفه جيرونا 3-0، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين، محققاً انتصاره الثامن مقابل ستة تعادلات في مبارياته الـ14 الأخيرة ضمن «الليجا».
ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، مبتعداً بفارق نقطة عن برشلونة الثالث الذي يحلّ ضيفاً على إشبيلية الأحد.
في المقابل، تجمّد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز السابع، متكبداً خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، والثالثة في آخر أربع مباريات.
ويدين فريق المدرب إرنستو فالفيردي بانتصاره الثاني عشر في الدوري إلى لاعب الوسط أويان سانسيت الذي أحرز «هاتريك»، وصل بها إلى 12 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات.
وافتتح سانسيت التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 42، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل إكماله الثلاثية في الدقيقة 79.
وقلب سلتا فيجو تأخره أمام ضيفه ريال بيتيس إلى انتصار 3-2 محققاً فوزه الثامن في الدوري ورافعاً رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 29 نقطة في المركز العاشر.
ومنح الوافد الجديد من مانشستر يونايتد الإنجليزي الجناح البرازيلي أنتوني التقدم للفريق الأندلسي في الدقيقة العاشرة، محرزاً هدفه الأول بقميص بيتيس، ثم أضاف دييجو يورنتي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين.
وفي الشوط الثاني، قلّص فران بلتران الفارق (63)، قبل إدراك خافيير رودريجيس التعادل بعد ذلك بدقيقتين (65)، ثم أهدى السويدي فيليوت سويدبورج النقاط الثلاث للمضيف، بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة 87، مانحاً فريقه انتصاراً أول في آخر خمس مباريات بالدوري.

 

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