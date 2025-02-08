الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يُغرد «فوق القمة»

شباب الأهلي يُغرد «فوق القمة»
8 فبراير 2025 22:27

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«ثلاثيات» شباب الأهلي «سيناريو مكرر» أمام عجمان
الوحدة يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ«الثلاثة»

حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على عجمان 3-1، في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليغرد في الصدارة وله «41 نقطة» بفارق 4 نقاط عن الشارقة أقرب منافسيه، وتوقف رصيد عجمان عند «19 نقطة» في المركز الثامن، سجل أهداف «الفرسان»، كارتابيا من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وماتيوس ليما في الدقيقة 42، ودا سيلفا في الدقيقة 44، وسجل هدف «البرتقالي» «البديل» روكي مارسيانو في الدقيقة 89، سيطر شباب الأهلي على مجريات المباراة، وأكد تألقه في أول 45 دقيقة بإحراز ثلاثة أهداف.
بدأت المباراة قوية، وسيطر «الفرسان» الذي حسم المباراة في الشوط الأول، واحتسب الحكم ضربة جزاء، ترجمها كارتابيا إلى الهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف «البديل» ماتيوس ليما الهدف الثاني في الدقيقة 42، وأكد دا سيلفا التفوق التام شباب الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني، ضغط «الفرسان» وأتيحت له فرص عدة، فيما بحث عجمان عن تقليص النتيجة، وأجرى المدرب تغييرات عدة حتى نجح «البديل» روكي مارسيانو في إحراز هدف من هجمة سريعة في الدقيقة 89.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
عجمان
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ثلاثيات» شباب الأهلي «سيناريو مكرر» أمام عجمان
الرياضة
«ثلاثيات» شباب الأهلي «سيناريو مكرر» أمام عجمان
اليوم 13:16
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
الأخبار العالمية
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
اليوم 13:15
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
الأخبار العالمية
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
اليوم 13:12
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©