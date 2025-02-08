شباب الأهلي يُغرد «فوق القمة»



علي معالي (دبي)

حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على عجمان 3-1، في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليغرد في الصدارة وله «41 نقطة» بفارق 4 نقاط عن الشارقة أقرب منافسيه، وتوقف رصيد عجمان عند «19 نقطة» في المركز الثامن، سجل أهداف «الفرسان»، كارتابيا من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وماتيوس ليما في الدقيقة 42، ودا سيلفا في الدقيقة 44، وسجل هدف «البرتقالي» «البديل» روكي مارسيانو في الدقيقة 89، سيطر شباب الأهلي على مجريات المباراة، وأكد تألقه في أول 45 دقيقة بإحراز ثلاثة أهداف.

بدأت المباراة قوية، وسيطر «الفرسان» الذي حسم المباراة في الشوط الأول، واحتسب الحكم ضربة جزاء، ترجمها كارتابيا إلى الهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف «البديل» ماتيوس ليما الهدف الثاني في الدقيقة 42، وأكد دا سيلفا التفوق التام شباب الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، ضغط «الفرسان» وأتيحت له فرص عدة، فيما بحث عجمان عن تقليص النتيجة، وأجرى المدرب تغييرات عدة حتى نجح «البديل» روكي مارسيانو في إحراز هدف من هجمة سريعة في الدقيقة 89.