المطيوعي يهدي الإمارات «ذهبية» في «آسيوية الدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز محمد المطيوعي أول ميدالية ذهبية لمنتخب الإمارات في البطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند، بعد أن احتل المركز الأول في سباق فردي ضد الساعة- فئة تحت 23 سنة، وقطع 32 كيلو متراً في 38.43 دقيقة، متفوقاً بفارق 49 جزءاً من الثانية عن الإندونيسي أندي رويان «الوصيف»، فيما جاء الياباني كامادا في المركز الثالث.

ونجح المطيوعي الذي أحرز المركز الرابع الموسم الماضي، في حصد أول ميدالية ذهبية آسيوية في هذا التخصص، محققاً إنجازاً جديداً، رغم أنه نال «فضية» آسيوية في سباق الطريق بالبطولة التي أقيمت في كازاخستان خلال يونيو الماضي.

ويخوض منتخبنا اليوم سباقين في الفردي ضد الساعة، ضمن فئة الشباب للدراج يوسف أميري، واللاعبة صفية الصايغ للسيدات.