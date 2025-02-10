كريستيانو رونالدو مستمر مع النصر السعودي حتى 2027

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل النجم «الأسطوري» كريستيانو رونالدو تألقه مع النصر السعودي، ويقترب سريعاً من بلوغ حاجز 100 هدف مع «العالمي»، حيث وصل عدد أهدافه إلى 88 هدفاً، سجلها بمختلف المسابقات التي شارك فيها منذ وصوله في يناير 2023، قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حُر، حتى صيف 2025.

وبينما كان البعض يأمل في عودته مرة أخرى إلى أوروبا في نهاية عقده، فضل رونالدو إنهاء مسيرته الاحترافية في الدوري السعودي مع «العالمي»، حيث أكدت مصادر صحفية عديدة أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة النصرعلى تمديد عقده حتى صيف 2026، مع خيارتمديده لموسم آخر حتى صيف 2027. غير أن هذه المصادر لم تشر من قريب أوبعيد إلى التفاصيل المالية في عقده، والتي لا تزال سرية.

ووضع رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية، نهاية للتكهنات بشأن مستقبله، مؤكداً عدم استعداده للتفكير في «خلع الحذاء» خلال مستقبل قريب، طالما أنه يواصل التألق في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب الهدافين، وتتعاظم طموحاته يوماً بعد يوم، آملاً أن يأتي اليوم الذي يلعب فيه إلى جوار ابنه الأكبر «كريستيانو جونيور»، الذي يلعب حالياً في فرق الشباب بنادي النصر.

ووصل رونالدو إلى 924 هدفاً خلال مسيرته الكروية الطويلة، التي بدأها في سبورتنج لشبونة ومنه إلى مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ويوفنتوس، والعودة مجدداً إلى اليونايتد، ثم الاستقرار مع النصر، منذ يناير 2023.

وذكر تلفزيون «ديللو سبورت» الإيطالي أن وصول رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية ولريال مدريد، إلى 1000 هدف تحدٍ صعب، لأنه يعني حاجته للعب موسمين أو ثلاثة أخرى لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ولكن التلفزيون أشار إلى أن المؤكد هو أن «الدون» لن يتوقف عن كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية.