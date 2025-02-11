لوفرين: إدارة ليفربول لا تحترم صلاح بما يكفي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرين، الذي زامل محمد صلاح في ليفربول 3 مواسم، قبل أن ينتقل إلى أوليمبيك ليون الفرنسي، بأنه يعرف الكثير من الأمور التي تخص صلاح، وقال: إن إدارة «الريدز» لا تحترم «الفرعون المصري» بما فيه الكفاية، وإن رحيله عن «أنفيلد» أقرب من بقائه.

وطلب لوفرين، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع صلاح، من إدارة ليفربول أن توافق على طلباته المادية، حتى لا يغادر بنهاية عقده الصيف المقبل، لأنه يستحق أي رقم يطلبه، باعتباره أهم لاعب في الفريق وهدافه وصانع أهدافه الأول.

ونقلت صحيفة «ميرور» عن لوفرين قوله: «ما زلنا على تواصل، ونتحدث من وقت إلى آخر، ويجب أن أنتبه إلى ما أقوله الآن لأنني أعرف الكثير من الأمور».

واعترف لوفرين بأنه توصل إلى نتيجة تقول إن النادي لا يحترم صلاح بما فيه الكفاية.

وتابع: «بمنتهى الأمانة، أنا لا أعرف الأرقام المعروضة عليه بالضبط، ولكن أياً كان ما يطلبه صلاح، فإنه يستحقه لأنه يقوم بعمله داخل «المستطيل الأخضر» على أكمل وجه».

واستطرد لوفرين: «لا تنظروا إلى عمره، فالبعض يقول إنه في سن 33، ولكن انظروا إلى كريستيانو رونالدو، الذي بلغ الأربعين ولا يزال يلعب ويجيد ويسجل الأهداف، وصلاح أيضاً يسجل الأهداف ويصنعها في أقوى دوري في العالم، ويتمتع بـ «فورمة» رائعة فنياً وبدنياً وذهنياً، ولا يزال يلعب مع منتخب بلاده».

وتساءل لوفرين: «إذاً أين المشكلة؟ رونالدو يكبره بسبع أو ثماني سنوات، أين المشكلة؟ لا أحد عنده إجابة».

وواصل لوفرين حديثه: «أستطيع أن أتحدث عن تفصيلات أكثر، بصراحة صلاح يعتقد أنه تنقصه أشياء من جانب النادي، وأتمنى أن يتم حل مشكلته قريباً، غير أن الواقع الحالي يقول إنه أقرب إلى الرحيل، رغم أن الجميع يريدون بقاءه، وأولهم زملاؤه والجماهير، وأنا شخصياً أريده أن يبقى، واتصلت به ذات يوم وقلت له: «مو» يجب أن تفكر في نفسك، انظر إلى كل ما قدمته للنادي، والذي يمكن أن تقدمه مستقبلاً».

وأشاد النجم الكرواتي بأرقام صلاح ليس فقط هذا الموسم، وإنما على امتداد المواسم الخمسة الأخيرة، وعلق قائلاً: «إنها ليست أرقاماً مدهشة فقط، بل مجنونة، أعتقد أنه لا يلقى الكثير من الاهتمام رغم كل هذه الأرقام القياسية، ولو كان رونالدو أو ميسي لـ «انقلبت الدنيا ولم تقعد»، وسمعنا الحديث عنهما كل يوم، ونتساءل: لماذا لا يتم التجديد لهما؟ وللأسف الشديد لا يلقى صلاح مثل هذا الاهتمام».