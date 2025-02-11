قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.. تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا!



معتز الشامي (أبوظبي)

يتقاسم مهاجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي ومهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا 24 /2025، برصيد تسعة أهداف لكل منهما في نهاية المرحلة الافتتاحية للدوري، كان ليفاندوفسكي منفردًا بصفته هدافًا لغالبية مرحلة الدوري، وسجل الدولي البولندي ركلتي جزاء في فوز برشلونة الدراماتيكي 5-4 على بنفيكا في الجولة السابعة ليضيف ثنائية إلى حصيلته ويبتعد في الصدارة.

ومع ذلك، نجح جيراسي في تسجيل هدفين خلال فوز دورتموند 3-1 على شاختار في الجولة الثامنة، ليعادل رقم المخضرم البولندي قبل مرحلة خروج المغلوب.

ويأتي خلف المتصدرين مباشرة رافينيا لاعب برشلونة وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بثمانية وسبعة أهداف على التوالي، بينما سجل سبعة لاعبين ستة أهداف، بما في ذلك هاري كين وإيرلينج هالاند وفيكتور جيوكيريس.

هدافو دوري أبطال أوروبا 2025/24

9 سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

9 روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

8 رافينيا (برشلونة)

7 فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

6 جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

6 جوناثان ديفيد (ليل)

6 أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

6 فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة)

6 إيرلينج هالاند (مان سيتي)

6 هاري كين (بايرن ميونيخ)

6 فلوريان فيرتز (ليفركوزن)

الأكثر صناعة للأهداف

5 تشارلز دي كيتلاري (أتالانتا)

5 جيريمي فريمبونج (ليفركوزن)

5 رافينيا (برشلونة)

4 جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)

4 ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)

4 إنزو ميلوت (شتوتجارت)

4 جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

4 إيجور بايكساو (فينورد)

4 محمد صلاح (ليفربول)

4 أولي واتكينز (أستون فيلا)