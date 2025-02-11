مدرب ليفربول قبل ديربي إيفرتون: أعصابنا باردة

ليفربول (د ب أ)

يأمل آرني سلوت مدرب ليفربول أن يتعامل القوام الأساسي لفريقه مع الأجواء الحماسية في مباراة إيفرتون بالديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك بشكل أفضل من تعامل التوليفة البديلة التي قدمت أداء متواضعاً أدى لخروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالخسارة أمام بليموث.

وقال سلوت في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بالتأكيد تأثرنا بالخروج من كأس الاتحاد، لأنه عندما تعمل في ناد كبير بحجم ليفربول يجب أن تنافس على كل البطولات، لذا الخسارة أمام بليموث لم تكن مقبولة».

وأضاف المدرب الهولندي «يجب أن نظهر بوجه مختلف أمام إيفرتون غداً، لأن الأمر لا يتعلق بالنتيجة فقط بل أننا لم نقدم الأداء المعتاد من ليفربول». وتابع «الأجواء ستكون رائعة، واللعب في ملعب إيفرتون ليس سهلاً، لأنه كلما تجاوز فريقهم خط منتصف الملعب أو حصل على ركلة ركنية تهتف جماهيرهم بحماس شديد، لذا يجب أن نتسم بالصلابة الذهنية لمقاومة هذه الأجواء».

وواصل سلوت «لاعبو ليفربول سبق لهم خوض مباريات في أجواء مماثلة، وأتمنى أن نتسم بالتركيز الشديد، لأن الأمر لا يتعلق بالعمل الفني والخططي فقط بل يجب الاستعداد لهذه الأجواء الحماسية». وواصل «لاحظت أيضاً في مباراة بليموث أن لاعبي المنافس أدوا بقوة وشراسة في التدخلات، وهو أحد سماتهم، ولكنهم تأثروا أيضاً بحماس الجماهير في المدرجات، لذا يجب أن نكون جاهزين لذلك».

وقال سلوت: إن لاعبي ليفربول عليهم التعامل بأعصاب هادئة في ملعب جوديسون بارك بعد خسارتهم في أبريل الماضي بمعقل إيفرتون لأول مرة منذ عام 2010، وشدد قائلاً: «يجب أن نركض كثيراً، ونظهر قوة وشراسة في التدخلات، دون تجاوز الحدود المسموح بها، لكن الأداء بأعصاب باردة لتكون تدخلاتنا محسوبة».

وقال آرني سلوت: «المباراة ستسير بهذا الإيقاع ثم ستهدأ قليلاً بعد مرور 10 أو 15 دقيقة، بعدها بإمكاننا التركيز أكثر على لعب كرة القدم». وواصل «لقد تابعت مباراة الموسم الماضي، ولاحظت أن الحكم أطلق صافرته 11 مرة في أول 10 دقائق، منها 10 مخالفات لصالح إيفرتون».

وأتم سلوت «لاعبو ليفربول جاهزون ولكن في كل مرة سيتم الاحتكاك بهم سيحتسب حكم اللقاء مخالفة، لذا أؤكد أن لاعبينا جاهزون لمعركة جديدة لسبب بسيط، وهو أنه يجب أن نكون جاهزين طوال الموسم».