الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ليفربول قبل ديربي إيفرتون: أعصابنا باردة

مدرب ليفربول قبل ديربي إيفرتون: أعصابنا باردة
11 فبراير 2025 21:03

 

ليفربول (د ب أ)
يأمل آرني سلوت مدرب ليفربول أن يتعامل القوام الأساسي لفريقه مع الأجواء الحماسية في مباراة إيفرتون بالديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك بشكل أفضل من تعامل التوليفة البديلة التي قدمت أداء متواضعاً أدى لخروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالخسارة أمام بليموث.
وقال سلوت في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بالتأكيد تأثرنا بالخروج من كأس الاتحاد، لأنه عندما تعمل في ناد كبير بحجم ليفربول يجب أن تنافس على كل البطولات، لذا الخسارة أمام بليموث لم تكن مقبولة».
وأضاف المدرب الهولندي «يجب أن نظهر بوجه مختلف أمام إيفرتون غداً، لأن الأمر لا يتعلق بالنتيجة فقط بل أننا لم نقدم الأداء المعتاد من ليفربول». وتابع «الأجواء ستكون رائعة، واللعب في ملعب إيفرتون ليس سهلاً، لأنه كلما تجاوز فريقهم خط منتصف الملعب أو حصل على ركلة ركنية تهتف جماهيرهم بحماس شديد، لذا يجب أن نتسم بالصلابة الذهنية لمقاومة هذه الأجواء».
وواصل سلوت «لاعبو ليفربول سبق لهم خوض مباريات في أجواء مماثلة، وأتمنى أن نتسم بالتركيز الشديد، لأن الأمر لا يتعلق بالعمل الفني والخططي فقط بل يجب الاستعداد لهذه الأجواء الحماسية». وواصل «لاحظت أيضاً في مباراة بليموث أن لاعبي المنافس أدوا بقوة وشراسة في التدخلات، وهو أحد سماتهم، ولكنهم تأثروا أيضاً بحماس الجماهير في المدرجات، لذا يجب أن نكون جاهزين لذلك».
وقال سلوت: إن لاعبي ليفربول عليهم التعامل بأعصاب هادئة في ملعب جوديسون بارك بعد خسارتهم في أبريل الماضي بمعقل إيفرتون لأول مرة منذ عام 2010، وشدد قائلاً: «يجب أن نركض كثيراً، ونظهر قوة وشراسة في التدخلات، دون تجاوز الحدود المسموح بها، لكن الأداء بأعصاب باردة لتكون تدخلاتنا محسوبة».
وقال آرني سلوت: «المباراة ستسير بهذا الإيقاع ثم ستهدأ قليلاً بعد مرور 10 أو 15 دقيقة، بعدها بإمكاننا التركيز أكثر على لعب كرة القدم». وواصل «لقد تابعت مباراة الموسم الماضي، ولاحظت أن الحكم أطلق صافرته 11 مرة في أول 10 دقائق، منها 10 مخالفات لصالح إيفرتون».
وأتم سلوت «لاعبو ليفربول جاهزون ولكن في كل مرة سيتم الاحتكاك بهم سيحتسب حكم اللقاء مخالفة، لذا أؤكد أن لاعبينا جاهزون لمعركة جديدة لسبب بسيط، وهو أنه يجب أن نكون جاهزين طوال الموسم». 

 

أخبار ذات صلة
هافرتز يغيب عن أرسنال لنهاية الموسم
«الشبح» يهدد رحلة ليفربول إلى لقب «البريميرليج»!
أرني سلوت
ليفربول
ليفربول الإنجليزي
ايفرتون
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
اليوم 21:21
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©