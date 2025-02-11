ريمونتادا مثيرة تقود الريال لعبور «سيتي» في ملحق دوري الأبطال



مانشستر (د ب أ)

كسر فريق ريال مدريد عقدة ملعب مانشستر سيتي، بفوز مثير على الفريق الإنجليزي في معقله بنتيجة 3 / 2 في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفين للنجم النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقتين 19 و80 من ركلة جزاء.

ونجح الريال في إدراك التعادل مرتين بهدفين لكيليان مبابي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 60 و86، وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدف الفوز في توقيت قاتل في الدقيقة 92 ليحقق الفريق الإسباني أول فوز على السيتي في ملعبه.

ويعزز هذا الفوز من فرص ريال مدريد في التأهل لدور الـ16 قبل مباراة الإياب، التي ستجمع بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية. ويتأهل الفائز لمواجهة باير ليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ 16.





دورتموند يقترب من دور الـ16 بثلاثية لشبونة

لشبونة (د ب أ)

قطع بوروسيا دورتموند الألماني شوطا كبيرا نحو التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي 3 /صفر في ذهاب الملحق الفاصل.

وحسم دورتموند الفوز في غضون ثمان دقائق خلال الشوط الثاني حيث تقدم الغيني سيرهو جيراسي بهدف في الدقيقة 60 ثم أضاف باسكال جروس الهدف الثاني في الدقيقة 68 وأكمل كريم أديمي الثلاثية في الدقيقة 82، وجاء الهدف الأول لجيراسي من ضربة رأس مستغلا تمريرة جوليان براندت، وصنع النجم الغيني الدولي الهدف الثاني لزميله جروس الذي سدد بقدمه اليمنى في الشباك، ثم صنع براندت الهدف الثالث لأديمي الذي سدد بقدمه اليسرى في الشباك.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، ويصعد الفائز في مجموع المباراتين لدور الـ16 وخلال خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في دوري الأبطال، فاز دورتموند أربع مرات مقابل انتصار وحيد لسبورتينج.

سجل دورتموند انتصاره الاول تحت قيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي خلف التركي نوري شاهين في تدريب الفريق. واستهل كوفاتش مشواره مع دورتموند بالخسارة أمام ضيفه شتوتجارت 1 2/ السبت الماضي بالبوندسليجا.

يوفنتوس يهزم آيندهوفن

روما (د ب أ)

اقتنص يوفنتوس الإيطالي فوزا ثمينا من ضيفه آيندهوفن الهولندي 2-1 في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بهدف لمثله لكن المهاجم البلجيكي صامويل مبانجولا سجل هدف الفوز ليوفنتوس قبل ثمان دقائق من النهاية. وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف سجله لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني في الدقيقة 34 بتسديدة بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة فيدريكو جاتي.

وأدرك آيندهوفن التعادل في الدقيقة 56 بواسطة المهاجم الكرواتي المخضرم ايفان بيريسيتش حيث استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) قبل أن يقر بصحة الهدف.

وقبل ثمان دقائق من النهاية سجل مبانجولا هدف الفوز ليوفنتوس بتسديدة بقدمه اليمنى. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

هنا تفاصيل المباريات

ربع ساعة ولاتزال نتائج 3 مباريات سلبية، فيما فاز فريق سان جيرمان على ستاد بريست بثلاثية.

الدقيقة 20

مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد بهدف هالاند في الدقيقه 20، واستغرق الأمر 378 دقيقة من اللعب و14 تسديدة ليسجل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هدفاً في دوري أبطال أوروبا ضد ريال_مدريد.



الدقيقة 30

نصف ساعة ونتائج المباريات حتي الآن على النحو التالي: فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدف هالاند، وتعادل اليوفي مع أيندهوفن سلبياً وهي نفس نتيجة لشبونة مع دورتموند.

لحظة هدف هالاند في شباك ريال مدريد

فرحة هالاند بالتسجيل في شباك ريال مدريد

لحظات الترقب قبل أن يعلن عن طريق تقنية فأر هدف سيتي

الدقيقة 39

اليوفي يتقدم على أيندهوفن بهدف في الدقيقة 39

فرحة لاعبي اليوفي بالهدف في شباك أيندهوفن

نهاية الشوط الأول

إنتهت الأشواط الأولى في اليوم الأول لمحلق دوري أبطال أوروبا بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدف هالاند، وفوز اليوفي على أيندهوفن بهدف ويستون ماكيني، فيما إنتهى الشوط الأول لمباراة لشبونة ودورتموند بالتعادل السلبي، وكان سان جيرمان قد فاز في وقت سابق على ستاد بريست بثلاثة أهداف.

قام ريال مدريد بأكبر عدد من التسديدات في الشوط الأول ضد مانشستر سيتي (9 تسديدات) مقارنة بـ 120 دقيقة من مباراة إياب ربع نهائي البطولة الموسم الماضي (8 تسديدات).

بداية الشوط الثاني

انطلق الآن الشوط الثاني لمباريات اليوم الأول في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، ولايزال السيتي متقدماً على ريال مدريد بهدف وهي نفس نتيجة اليوفي أمام أيندهوفن، فيما كانت نتيجة لشبونة ودورتموند سلبية,

الدقيقة 60

أدرك أيندهوفن التعادل أمام اليوفي لتصبح النتيجة 1-1، كما أدرك الريال التعادل أمام سيتي بهدف كليان مبابي بعدما كسر التعادل.

بهدفه في شباك السيتي.. يرفع كيليان مبابي يرفع رصيده في #دوري_أبطال_أوروبا إلى (52 هدفاً) ليتخطى مواطنه تييري هنري (51 هدفاً) كأكثر فرنسي يسجل في البطولة.

الدقيقة 65

بروسيا دورتموند يتقدم على سبورتينج لشبونه بهدف في الدقيقة 65

الفرحة بهدف تقدم دورتموند على لشبونة

الدقيقة 75

تعادل السيتي والريال 1-1 وتعادل اليوفي مع أيندهوفن بنفس النتيجة وفوز بروسيا دورتموند على لشبونة بهدفين مقابل هدف.

فرحة لاعبي دورتموند بالهدف الثاني على لشبونة

الدقيقة 76

احتساب ضربة جزاء لصالح السيتي أمام ريال مدريد بعد عرقلة فودين.

الدقيقة 79

هدف التقدم للسيتي عن طريق هالاند من ضربة جزاء.

فرحة هالاند وحسرة لاعبي الريال بعد هدف السيتي الثاني

الدقيقة 86

ريال مدريد يدرك التعادل أمام سيتي لتصبح النتيجة 2-2

الدقيقة 92

ريال مدريد ييتقدم على سيتي عن طريق بيلينجهام ليضع ريال مدريد في المقدمة أمام سيتي بهدف في "الوقت القاتل" بالدقيقة 90+2 لتصبح النتيجة 3-2

نهاية المباريات



مانشستر سيتي - ريال مدريد 2-3

يوفنتوس - أيندهوفن 2-1

سبورتينج لشبونة - بروسيا دورتموند 0-3

ستاد بريست - سان جيرمان 0-3

ديمبلي يقود سان جيرمان للفوز بثلاثية على بريست



جانجون (رويترز)

سجل المهاجم المتألق عثمان ديمبلي ثنائية بعد أن افتتح زميله فيتينيا التسجيل ليتغلب باريس سان جيرمان 3-صفر على مضيفه ستاد بريست اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ثاني مباراة بين فريقين فرنسيين في تاريخ دوري الأبطال، فرض سان جيرمان هيمنته رغم أن بريست صنع عدداً من الفرص أيضاً.

وافتتح سان جيرمان التسجيل بعد 21 دقيقة من بداية المباراة عندما نفذ فيتينيا ركلة جزاء بنجاح، وذلك بعد لمسة يد من بيير لييس-ميلو.

وعزز سان جيرمان تقدمه بالهدف الثاني قبيل الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بهدف سجله ديمبلي الذي توغل من الناحية اليمنى إلى منطقة الجزاء ثم سدد كرة منخفضة سكنت الزاوية القريبة من الشباك، لتكون المباراة هي الثامنة على التوالي التي يسجل فيها لباريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 66، أضاف ديمبلي الهدف الثاني له والثالث للفريق إذ استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ثم سددها في شباك الحارس ماركو بيزوت، وبات بريست يواجه مهمة صعبة في مباراة الإياب المقررة على ملعب بارك دي برينس في 19 فبراير الجاري.