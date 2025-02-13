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الرياضة

«البوانيش» يفتتح «السباقات التراثية» في مهرجان الظفرة البحري

«البوانيش» يفتتح «السباقات التراثية» في مهرجان الظفرة البحري
13 فبراير 2025 13:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تُقام فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان الظفرة البحري، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويفتتح سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، الجمعة، برنامج السباقات التراثية والتقليدية، ضمن فعاليات المهرجان من 14 إلى 23 فبراير الجاري، على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة بأبوظبي.
ويتضمن برنامج السباقات أيضاً سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم السبت، ويشهد أيضاً إقامة سباق التفريس، فيما يقام سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم الأحد.
وتستقطب السباقات التراثية في المهرجان نخبة النواخذة والبحارة الذي يحرصون على المنافسة في هذه السباقات التي تحظى بالجماهيرية الكبيرة في منطقة الظفرة، وشهدت السباقات، خلال الدورات الـ 15 الماضية مشاركة كبيرة، وتنافساً قوياً في هذه السباقات، إلى جانب السباقات الحديثة.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان الظفرة البحري
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
البوانيش الشراعية
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