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الرياضة

إيفرتون وليفربول يدينان الإساءة لدوكوري

إيفرتون وليفربول يدينان الإساءة لدوكوري
13 فبراير 2025 21:47

 
لندن (د ب أ)

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أدان إيفرتون وليفربول الإساءات التي تعرض لها لاعب إيفرتون عبد الله دوكوري، وذلك بعد آخر مباراة ديربي «ميرسيسايد» على ملعب «جوديسون بارك».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي المالي السابق تعرض للطرد إلى جانب كورتيس جونز، لاعب ليفربول، وذلك بعد مشاجرة بينهما عقب اعتراض جونز على احتفال اللاعب أمام جماهير ليفربول، وذلك بعد هدف التعادل الذي سجله جيمس تاركوفسكي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.
وتعرض دوكوري لاحقاً لإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 .
وجاء في بيان مشترك بين الناديين: «إيفرتون وليفربول يدينان بأقسى العبارات الممكنة، الإساءات التي تعرض لها عبد الله دوكوري وذلك بعد المباراة في ديربي ميرسي سايد».
وأضاف البيان: «تلك الإساءات هي مثار استهجان كبير، ولا يجب أن يتم التسامح حيالها».
وتابع: «سيعمل كلا الناديين مع شرطة ميرسي سايد التي فتحت تحقيقاً بشأن الواقعة من أجل تحديد الأفراد الذين قاموا بهذا السلوك».

 

الدوري الإنجليزي
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