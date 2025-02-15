«كريتيف ستوري» لجودلفين يتألق في «ميدان»

محمد حسن (دبي)



حلق «كريتيف ستوري» لجودلفين، بلقب الشوط السادس والرئيس في الأمسية الثانية عشرة لكرنفال سباقات دبي التي استضافها مضمار ميدان، واشتملت على 8 أشواط مثيرة.

وشهدت الأمسية التي أقيمت بمشاركة 111 خيلاً «ثنائية» للمدرب أحمد بن حرمش، والفارسين كونور بيسلي وباتريك دوبس، وأيضاً الفوز الأول بالدولة للفارس السويدي لورينزو بوتزولو.

وجاء فوز الجواد «كريتيف ستوري»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، بجدارة، بعد انتزاع لقب الشوط السادس والرئيس لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وسجل 1:22:82 دقيقة.

وافتتح الأمسية الجواد «صلب» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة حامد البوسعيدي، الذي خطف لقب الشوط الأول والوحيد في الأمسية المخصص للخيول العربية الأصيلة، وسجل 2:16:69 دقيقة.

وظفر «فالديفيا» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الشوط الثاني للخيول بعمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وسجل 2:02:22 دقيقة.

وأكمل «سير هارموني» لحمدان السبوسي «ثنائية» سريعة للمدرب أحمد بن حرمش، والفارس كونور بيسلي، عندما حصد لقب الشوط الثالث المخصص لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:24:89 دقيقة.

ومنح «ماوكاكول» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بإشراف خوليو أولسكواجا، فارسه السويدي لورينزو بوتزولو، أول فوز بالدولة، عندما حلق بلقب الشوط الرابع للخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة السرعة «1000 متر» تكافؤ، وسجل 58:11 ثانية.

وحقق «كوبيدس دريم» لـ لوكال كريتيف ريسنج، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوزا، لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وهو أيضاً سباق تكافؤ للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، وسجل 1:36:64 دقيقة.

ومنح «مشكور» لمروان البيضائي وبإشرافه «الثنائية» للفارس باتريك دوبس، عندما فاز بلقب الشوط السابع لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، وسجل 2:20:84 دقيقة.

واختتم الأمسية الثانية عشرة لمضمار ميدان، الجواد «ريتريت» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة باتريك دوبس «ثنائية»، بالفوز بالشوط الثامن الذي خُصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وسجل 1:23:35 دقيقة.