2300 لاعب في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه

علي معالي (الفجيرة)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2025» عن العديد من المفاجآت والأرقام القياسية للبطولة، التي تقام لفئة تحت 21 عاماً على مجمع زايد الرياضي بالفجيرة خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد على شاطئ المطلات بالفجيرة، بحضور راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والمهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، مدير البطولة، والدكتور عبد الله سيف البادي، الأمين العام المساعد، المنسق العام للبطولة، وتم الإعلان عن وصول عدد المشاركين في هذا الحدث العالمي إلى ما يقارب 4000 مشارك ما بين لاعبين ومدربين وحكام ووفود رسمية.

قال راشد عبدالمجيد آل علي: «لم أشهد زخماً كبيراً لحدث لهذه المرحلة السنية تحت 21 عاماً، مثلما أشهده في إمارة الفجيرة، وكأن ما يقوم به سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، هو شاهد على رعاية هذا الجيل من الشباب ليكونوا بناة المستقبل وأمل التألق عالمياً، ولتكون نسخة الفجيرة دائماً سبباً في زيادة حب اللعبة».

وقال: «ثقة الاتحاد الدولي في قدرتنا على التنظيم المثالي في كل أجزاء لعبة الكاراتيه، جعله ينقل دورة الحكام الدولية من إسبانيا لتحتضنها إمارة الفجيرة، بكل حب وترحاب، ليبدأوا خطواتهم الأولى نحو الصفة الدولية، ونحن ننتظر المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، وإن وجود اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي على رأس اللعبة واللجنة المنظمة للبطولة، جعلنا نعمل بثقة كبيرة».

وأعلن المهندس حميد شامس عن أرقام قياسية تحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وقال: «وصل عدد اللاعبين المشاركين حتى الآن إلى 2305 لاعبين ولاعبات، يمثلون 87 دولة، وعدد الحكام المتقدمين للحصول على الشارة الدولية «كوميتيه»، والتي تقام على هامش الحدث العالمي إلى 254 حكماً يمثلون 54 دولة، وعدد الحكام المتقدمين للحصول على الشارة الدولية «كاتا»، إلى 197 حكماً يمثلون 50 دولة، وعدد الحكام الدوليين المشاركين في إدارة المنافسات إلى 173 حكماً يمثلون 61 دولة، وعدد المدربين المتقدمين للحصول على شهادة مدرب معتمد إلى 137 مدرباً يمثلون 62 نادياً، وعدد المدربين المعتمدين المشاركين إلى 363 مدرباً يمثلون 242 نادياً، ويصل عدد الوفود الرسمية إلى 37 شخصاً يمثلون 26 دولة، وعدد الفئات في البطولة إلى 46 فئة».

وقال شامس: «الأرقام جميعها قياسية، وتؤكد بالفعل أنها ستكون نسخة استثنائية، وما زال عدد اللاعبين المشاركين قابل للزيادة نظراً لأن باب المشاركة سيظل مفتوحاً حتى قبيل البطولة، وإن دورة الحكام هي الوحيدة المعتمدة، وأصبحت إمارة الفجيرة بفضل دعم سمو ولي عهد إمارة الفجيرة مدينة الألعاب القتالية حول العالم».

وقال الدكتور عبدالله البادي: «حرصنا على أن نكون مع نسيج مجتمعنا الإماراتي، وبالتالي عندما أعلن صاحب السمو رئيس الدولة عن جعل عام 2025، عام المجتمع، كان قرارنا الأول داخل مجلس إدارة الاتحاد هو أن تكون المظلة المحيطة بنسخة «الفجيرة 2025» هو ربط البطولة بالمجتمع، وهناك مفاجآت كبيرة بهذا الخصوص سوف تكشفها الأيام المقبلة، وفكرة تواجد سكاي دايف كذلك في يوم المؤتمر الصحفي تفاعل مجتمعي مهم، وهو ما يحدث للمرة الأولى، وهي فكرة نابعة من مجلس إدارة الاتحاد».

وكشف البادي عن 3 مفاجآت أخرى، الأولى خاصة بتميمة البطولة وهي «برق» وهو اسم من أسماء الصقور، والثانية تتمثل في إضاءة قلعة الفجيرة باللون البنفسجي تزامناً مع البطولة، الثالثة فعالية مجتمعية في سيتي سنتر الفجيرة تحمل اسم «أبطال الإمارات».