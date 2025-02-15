«أبوظبي للرياضات المائية» يتصدر كأس الإمارات

دبي (الاتحاد)

خطف سباحو الفجيرة وأبوظبي والوصل الأضواء في كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي، والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في شاطئ جميرا المفتوح، بمشاركة ما يزيد على 70 سباحاً وسباحة.

وتُوج أوكتفيان لوبو «الفجيرة» بطلاً لبطولة العمومي لمسافة 5 كلم، بزمن 01:00:05:01 ساعة، متفوقاً على ألبرتو بوسليديو وزايد الجابري «ثنائي أبوظبي»، ونال زاك جيليسيوس «أبوظبي»، صدارة مرحلة الناشئين 14-15 سنة لمسافة 3 كلم، بزمن 37:07:62 دقيقة، وتبعه أياد أبوشادي «الوصل»، ومحمد اليماحي «الفجيرة»، بينما نال عمر خضر «الوصل» المركز الأول لمرحلة الناشئين 16-17 سنة لمسافة 5 كلم، بزمن 51:03:41 دقيقة، وتبعه حمد آل علي وسهيل الهنائي «الفجيرة».

وحصل نادي أبوظبي للرياضات المائية على صدارة الترتيب العام للفرق في بطولة العمومي برصيد 70 نقطة، وتبعه الوصل بالرصيد نفسه والفجيرة وله 30 نقطة، فيما حصد الفجيرة صدارة الناشئين بـ 180 نقطة، وتبعه الوصل «140 نقطة، وأبوظبي «120 نقطة»، واقتنص الفجيرة صدارة الفرق للمرحلتين 14-15 سنة و16-17 سنة، وتبعه الوصل وأبوظبي.

وقام محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه العقيد علي عبدالله النقبي، من مركز شرطة الموانئ، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الناشئين والعمومي.