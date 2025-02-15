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الرياضة

الشارقة بطل الجولة الافتتاحية لـ «إكس كات» في الفجيرة

الشارقة بطل الجولة الافتتاحية لـ «إكس كات» في الفجيرة
15 فبراير 2025 19:32

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

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تُوِّج الشارقة بطلاً للجولة الافتتاحية، من بطولة العالم للزوارق السريعة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الذي قام بتسليم الجوائز إلى الفائزين.
وشهد مراسم التتويج خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحري وثامر صفوان، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.
ونجح الشارقة بقيادة كونستين يوستينوف وشون تورينتي في حصد الانتصار الأول في الموسم، متصدراً الجولة الافتتاحية برصيد 35 نقطة، بعد أن سجل 42:11:86 دقيقة من جانبه، حل الفكتوري تيم بقيادة سالم العديدي وعيسى آل على في المركز الثاني بفارق 16 ثانية، حاصداً 30 نقطة بزمن 42:28.36 دقيقة. 
ونال الفريق البريطاني، بقيادة سكوت ويليامز ومارتين كامبيل، المركز الثالث منذ بداية السباق، وحتى خط النهاية، بفارق 20 ثانية عن الوصيف، مسجلاً 42:32.02 دقيقة.
وتتجه الأنظار الأحد إلى السباق الثاني، الذي يمثل ختام الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة، وسط تقارب كبير في النتائج، ما يعد بمنافسة محتدمة وحسم مثير للمرحلة الأولى من البطولة.
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إكس كات
الإمارات
الشارقة
الفجيرة
الزوارق السريعة
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