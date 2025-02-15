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الرياضة

الظفرة يقتنص صدارة دوري الأولى

الظفرة يقتنص صدارة دوري الأولى
15 فبراير 2025 19:57

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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اقتنص الظفرة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه أمام ضيفه مجد 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن «الجولة 17»، والتي شهدت فوز الجزيرة الحمراء أمام ضيفه الحمرية 2-1، على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة.
وسجل أهداف الظفرة، رودريجو ميديروس في الدقيقة 34، وأيزكيل نومونفي في الدقيقة 80، و«البديل» أحمد العطاس في الدقيقة 95، فيما سجل مامور نيانج هدف مجد في الدقيقة 80، ورفع الظفرة رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بفارق نقطة أمام الفجيرة «الوصيف»، وثلاث أمام العربي «الثالث».
وكانت «الجولة 17»، انطلقت بفوز يونايتد أمام جلف أف سي 2-1، والتي شهدت المشاركة الأولى للحارس الدولي عدلي محمد المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، وتستكمل الجولة يوم الأحد بمباريات الذيد والفجيرة، والعربي والإمارات، دبا وجلف يونايتد.

 

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