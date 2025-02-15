أتالانتا يسقط في «فخ التعادل»



روما (أ ف ب)



أهدر أتالانتا نقاطاً ثمينة في سباقه نحو اللقب، بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع كالياري في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، مقابل 55 نقطة لنابولي، في حين يملك الإنتر الثاني 54 نقطة، ويخوض مباراة قوية بضيافة يوفنتوس الأحد.

وقرر مدرب أتالانتا جانبييرو جاسبيريني وضع لاعبين عدة من التشكيلة الأساسية، بينهم البلجيكي شارل دي كيتيلير، والبرازيلي إيدرسون، والهولندي مارتن دي رون على مقاعد الاحتياط، استعداداً لمباراة الإياب من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وذلك بعد خسارته ذهاباً أمام كلوب بروج البلجيكي 1-2، في حين غاب المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان بداعي الإصابة.

لم يشهد الشوط الأول فرصاً كثيرة من جانب الطرفين، واضطر جاسبيريني إلى إشراك الثلاثي دي كيتيلير ودي رون وإيدرسون في الشوط الثاني، وكانت أبرز فرصة لأصحاب الأرض تسديدة الصربي فانيا فلاهوفيتش الذي حل بدلاً من هداف الفريق ماتيو ريتيجي، لكن حارس كالياري أيليا كابريلي تصدى لمحاولته.