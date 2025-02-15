دورتموند يواصل «مسلسل النزيف» في «البوندسليجا»



برلين (د ب ا)



واصل بوروسيا دورتموند مسلسل نزيف النقاط، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وخسر على ملعب بوخوم المتعثر صفر- 2، في المرحلة الثانية والعشرين لـ «البوندسليجا».

وفي باقي المباريات، فاز فولفسبورج على مضيفه شتوتجارت 2-1، وفرايبورج على مضيفه سانت باولي 1-صفر، وبوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه يونيون برلين 2 -1.

وعلى ملعب رورستاديون، حسم بوخوم فوزه على دورتموند بهدفين للنجم اليوناني جيورجيوس ماسوراس في الدقيقتين 33 و35، وسقط المدرب الكرواتي الجديد كوفاتش، في ثاني اختبار له مع فريقه الجديد دورتموند بـ «البوندسليجا»، بعد خسارة فريقه في الجولة الماضية أمام ضيفه شتوتجارت 1- 2.

وجاءت خسارة اليوم بعد أربعة أيام من الانتصار الكبير على ملعب سبورتينج لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.