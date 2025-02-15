منتخبنا يُتوج بكأس العرب للرجبي



الإسكندرية (وام)

تُوج منتخبنا للرجال بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي، في نسختها العاشرة التي نظمها الاتحاد العربي، بالتعاون مع الاتحاد المصري بمدينة الإسكندرية.

ونجح منتخبنا في الفوز على المغرب 14-7، ليحصد كأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما حلّ المغرب في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثالث، بعد تغلبه على ليبيا 17-0، ليحصد الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، أحرز منتخبنا الميدالية البرونزية، بفوزه على لبنان 27-7 في مباراة تحديد المركز الثالث، في حين فاز منتخب تونس بالذهبية، بعد فوزه على نظيره المصري الذي حاز الفضية بنتيجة 38-0، ليحقق أبطال الإمارات إنجازاً متميزاً بجمعهم بين ذهبية الرجال وبرونزية السيدات في البطولة التي شهدت مشاركة 16 منتخباً، من بينها 10 منتخبات للرجال و6 للسيدات.

وعقب المباراة النهائية، قام قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، بتتويج الأبطال، بحضور حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات العربية والشخصيات الرياضية.

وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، كان له الدور الأكبر في تحقيق هذه النجاحات، وأكد أن المنتخب الوطني استعاد صدارته العربية، بينما واصل منتخب السيدات تميزه بصعوده إلى منصة التتويج، ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في الاتحاد، والأجهزة الفنية والإدارية، واللاعبون واللاعبات.