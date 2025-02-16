الشارقة «كامل العدد» أمام الحسين إربد



علي معالي (أبوظبي)



يضع الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني للشارقة، «اللمسات الأخيرة» على الخطة التي يخوض بها مباراة الحسين إربد الأردني مساء الثلاثاء، على استاد الشارقة بـ«الإمارة الباسمة»، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

يدخل «الملك» اللقاء بمعنويات عالية، بعد الفوز بهدف كايو لوكاس، في جولة الذهاب على استاد عمان الدولي، وتخلو قائمة الشارقة من الإصابات والغيابات، وبالتالي فإن الصفوف مكتملة، مما يمنح الفرصة لكوزمين لاختيار أفضل تشكيلة لحسم المباراة، وحجز بطاقة الصعود إلى ربع النهائي.

من جهة أخرى، حرص الحسين إربد على الوصول مبكراً إلى الشارقة، للتكيف مع الأجواء قبل اللقاء، وانخرط في تدريبات مكثفة، أملاً في تخطي «الملك»، ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة بقيادة البرتغالي جواو موتا، ويتوقع غياب المهاجم رزق بني هاني الذي ما يزال متأثراً بالإصابة خلال مباراة الوحدات في كأس السوبر.

ويركز موتا في التدريبات على الجانبين الفني والبدني، وإيقاف نقاط القوة عند الشارقة، وتصحيح الأخطاء الدفاعية في مباراة الذهاب، ويملك موتا خيارات متعددة من اللاعبين المحليين والأجانب، حيث تشمل القائمة محمود الكواملة، مراد الفالوجي، أدهم القرشي، سليم عبيد، يوسف حسان، أنس بني ياسين، إيتالو سيلفا، محمد الداود، رجائي عايد، أحمد ثائر، مجدي عطار، وسيم ريالات، أحمد صبرة، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاجون، يوسف أبو جلبوش، عبدالله العطار، عبدالعزيز نداي، محمود مرضي وجوليو رومانيلي.