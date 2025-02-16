«الظفرة البحري» يتوج الفائزين في «جنانة للمحامل الشراعية»

أبوظبي (وام)

توج مهرجان الظفرة البحري، الفائزين في سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً وسباق التفريس التراثي، ضمن فعاليات دورته السادسة عشرة، التي تُقام على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري.

كانت نتائج السباق - الذي انطلق من جزيرة جنانة لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية على ساحل المغيرة بمشاركة 87 محملاً - قد أسفر عن فوز المحمل «زلزال» لمالكه النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني المحمل «داحس» لمالكه النوخذة عبدالرحمن عبدالله المرزوقي، فيما حل في المركز الثالث المحمل «العياي» لمالكه النوخذة حميد عبدالله أحمد آل علي.

وفي سباق التفريس التراثي، حصد المركز الأول البانوش «عاصفة الحزم» لمالكه النوخذة عبدالله مروان المرزوقي، وجاء في المركز الثاني «اللؤلؤ» لمالكه النوخذة راشد سعيد صباح الرميثي، وحل في المركز الثالث «مهاجر» لمالكه النوخذة ماجد أحمد خادم المهيري. وجرى السباق لمسافة 3 أميال بحرية، بمشاركة 20 بانوشاً.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وزايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وخليفة السويدي، رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

وفي سياق متصل تشهد سباقات «الكايت سيرف» في مهرجان الظفرة البحري منافسة وتحديًا بين المتسابقين، وذلك ضمن فئة «فري ستايل»، وسط حضور مميز من عشاق هذه الرياضة.

كما تشهد مسابقات الألعاب الشعبية، التي تُشكل أحد أهم عناصر التراث الشعبي وجزءاً مهماً من ذاكرة المجتمع، مشاركة واسعة وتنافساً قوياً بين المشاركين.