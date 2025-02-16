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الرياضة

مدرب برشلونة يتهم بيلينجهام بـ «عدم الاحترام»!

مدرب برشلونة يتهم بيلينجهام بـ «عدم الاحترام»!
16 فبراير 2025 21:30

 
لندن (د ب أ)

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اتهم الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، بعدم الاحترام، وذلك بعد تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي للطرد في مباراة فريقه أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بيلينجهام تعرض للطرد للمرة الثانية في مسيرته مع ريال مدريد، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أوساسونا.
وطرد الحكم خوسي لويس مونويرا مونتيرو، بيلينجهام في الدقيقة 39 بسبب سبب اعتراضه، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً أكد عقب المباراة أنه تعرض للطرد ظلماً.
ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن بيلينجهام قوله: «لا أرغب في الدخول في تفاصيل عما قاله لكنني لم أوجه أي إهانة للحكم».
لكن تصرفات بيلينجهام واجهت انتقادات من فليك، وذلك قبل مواجهة برشلونة على ملعبه أمام رايو فاييكانو الاثنين.
وبسؤاله عن طرد بلينجهام قال فليك: «أنه تصرف غير محترم بالمرة، لكنني لست الشخص الذي يجب أن يعلق على ذلك».
وأضاف: «وهذا ما دائماً أتحدث عنه مع اللاعبين، لماذا نهدر الوقت والجهد في الجدل مع الحكم بشأن القرارات التي يتخذها ؟».
وتابع فليك: «هناك لاعب وهو قائد الفريق وهو الشخص المناسب للتحدث مع الحكم». وسيتساوى برشلونة مع ريال مدريد المتصدر في النقاط، إذا نجح في الفوز على رايو فاييكانو صاحب المركز السادس.

الدوري الإسباني
دو لاليجا
ريال مدريد
برشلونة
أوساسونا
هانسي فليك
جود بيلينجهام
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