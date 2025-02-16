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الرياضة

سقوط مفاجئ لفيورنتينا في إيطاليا

سقوط مفاجئ لفيورنتينا في إيطاليا
16 فبراير 2025 22:03

 

روما (أ ف ب) 

 

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تلقى فيورنتينا خسارته الثانية توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم بسقوطه المفاجئ على أرضه أمام كومو 0-2 في المرحلة الخامسة والعشرين التي شهدت انتصار أودينيزي على ضيفه إمبولي 3-0.
وتلقى فريق المدرب رافاييلي بالادينو خسارته الثانية توالياً في الدوري، بعد سقوطه أمام الإنتر 1-2 في المرحلة الماضية، وتجمّد رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس، مبتعداً بفارق نقطة عن ميلان السابع وبولونيا الثامن توالياً بالرصيد عينه من النقاط، واللذين يلتقيان في مباراة مؤجلة في 26 فبراير الجاري.
في المقابل، رفع كومو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، محققاً انتصاره الأول بعد ثلاث خسارات توالياً في الدوري.
وافتتح فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس التسجيل عبر مواطنه أسّان دياو (41)، ثم أضاف زميله الأرجنتيني نيكو باس الهدف الثاني (78).
وحقق أودينيزي انتصاره التاسع في الدوري بتغلبه على إمبولي 3-0، وقّع الهولندي يورجن إيكيلينكامب على ثنائية (19 و62)، محرزاً هدفه الثالث توالياً، بعدما هز شباك نابولي المتصدر في المرحلة الماضية، قبل إضافة الفرنسي فلوريان توفان الهدف الثالث (90).
ورفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.
وتعادل مونزا بقيادة مدربه القديم الجديد الدولي السابق أليساندرو نيستا أمام ضيفه ليتشي من دون أهداف.
وكان نيستا عاد إلى قيادة الفريق خلفا لسالفاتوري بوكيتي، وذلك بعد سقوطه الكبير 1-5 أمام لاتسيو في المرحلة الماضية، متكبداً خسارته الرابعة توالياً في الدوري.
وبقي مونزا في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
أودينيزي
إمبولي
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