توتنهام يدفع مانشستر يونايتد إلى «الخامس عشر»!



لندن (رويترز)

أثبت هدف جيمس ماديسون المبكر أنه كافٍ، ليحقق توتنهام هوتسبير الفوز 1-صفر على أرضه على مانشستر يونايتد «المتعثر» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ماديسون الذي عاد للتشكيلة الأساسية بعد الإصابة، هدف الفوز من كرة مرتدة من مسافة قريبة في الدقيقة 13، ليحسم مباراة أظهر فيها كل جانب نقاط ضعفه.

وخفف الفوز الضغوط على مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، حيث تقدم فريقه على اليونايتد نحو المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، وتراجع اليونايتد إلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

وشكل هذا عرضاً آخر مخيباً للآمال من جانب فريق المدرب روبن أموريم، على الرغم من الفرص التي سنحت له، حيث أهدر أليخاندرو جارناتشو فرصة ذهبية في الشوط الأول.