«الأبيض» جاهز لـ«خليجي القدامى»



أبوظبي (الاتحاد)

أكد لاعبو منتخبنا جاهزيتهم للمشاركة في «النسخة الأولى» لكأس الخليج العربي للقدامى، والتي تقام في الكويت الشقيقة من 22 إلى 26 فبراير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

وأعرب نجوم منتخبنا السابقون عن سعادتهم بالعودة إلى الملاعب مجدداً والمشاركة في البطولات، خاصة «الخليجية» لما تتمتع فيه من قوة وإثارة واهتمام إعلامي وجماهيري.

وقال منذر علي أحد أبرز نجوم منتخبنا في فترة التسعينات إن سعادته لا توصف بارتداء قميص المنتخب مجدداً بعد سنوات من الاعتزال، مؤكداً أنه ومنذ تلقيه نبأ اختياره لتمثيل المنتخب في البطولة استعاد الذكريات الجميلة التي عاشها مع «الأبيض» في كأس الخليج السابقة وكأس آسيا.

بدوره ذكر عبدالرحيم جمعة أحد أبرز من لعبوا في وسط منتخبنا خلال الفترة الماضية، وصاحب التمريرة الحاسمة لإسماعيل مطر، حين سجل هدف الفوز على عُمان في نهائي بطولة «خليجي 18» بالعاصمة أبوظبي عام 2007، أن مثل هذه البطولات تُعد مهمة جداً واستمراريتها مطلب، كونها تجمع النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب الخليجية، وتُمثل فرصة لتعريف الجيل الحالي بهم، وبما قدموه من متعة في دورات الخليج، موجهاً شكره للقائمين على الفكرة ولاتحاد كرة القدم على اهتمامه وتحضيره للمنتخب بالصورة المطلوبة.

ويُواصل منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة حتى موعد السفر إلى الكويت يوم الخميس المقبل، علماً بأن منتخبنا يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة قطر 22 فبراير، بينما يواجه الكويت صاحب الأرض 23 فبراير، فيما يواجه عُمان 24 فبراير في استاد جابر مبارك الحمد الصباح.