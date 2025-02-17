«أبيض الناشئين» يواجه التشيك في «دولية إسبانيا» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يواجه منتخبنا الوطني للناشئين، نظيره التشيكي مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس اتحادات كرة القدم الودية تحت 16 عاماً، والتي تقام على ملاعب «قرية البحر الأبيض المتوسط الرياضية»، في مدينة سالو الساحلية بإقليم كتالونيا الإسبانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها السويد مع ويلز.

ويخوض «أبيض الناشئين»، ثلاث مباريات، خلال البطولة الدولية، حيث ستكون مباراته الثانية أمام السويد مساء الخميس، والثالثة في مواجهة ويلز الأحد المقبل.

وتضم قائمة المنتخب في معسكره الحالي، 19 لاعباً، هم: هود صالح المنهالي (الجزيرة) هزاع فيصل علي، عبدالله راشد (العين)، مايد محمد اليماحي، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي (الوحدة)، فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس (النصر)، سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي (الوصل)، محمد بطي، محمد أحمد إسماعيل، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي)، محمد يوسف السعدي (الفجيرة)، سعيد علي الراشدي، عبيد عمران آل علي، حميد إبراهيم السويدي (الشارقة).

ويمثل المعسكر الحالي، محطة أساسية في برنامج إعداد «أبيض الناشئين» استعداداً لخوض نهائيات النسخة 20 لـ «كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025»، والمقررة خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، بالسعودية.

ووضعت قرعة النهائيات «أبيض الناشئين» في «المجموعة الثانية»، والتي تُلعب مبارياتها على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، فيتنام، فيما ضمت المجموعة الأولى «السعودية، أوزبكستان، تايلاند، الصين»، وشملت بقية المجموعات: كوريا الجنوبية اليمن، أفغانستان، إندونيسيا«الثالثة»، إيران، طاجيكستان، عمان، وكوريا الشمالية «الرابعة».

ويدشن «أبيض الناشئين» مشواره في النهائيات القارية بلقاء منافسه «السامواري» حامل لقب النسخة الأخيرة في 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف مساء الجمعة 4 أبريل المقبل، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب أستراليا مساء الاثنين 7 أبريل على الملعب ذاته، على أن يختتم الدور الأول بلقاء فيتنام مساء الخميس 10 أبريل.

وتنطوي المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل 2025، على أهمية خاصة، حيث ستضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى تأهلها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي ستضم 48 منتخباً للمرة الأولى