كاسيميرو ينصح مبابي بـ «الصبر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن البرازيلي «المخضرم» كاسيميرو غادر إسبانيا قبل سنوات، وانتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أنه يحرص دائماً على متابعة أحوال ناديه السابق ريال مدريد ونجومه، خاصة الجدد الذين جاء بعضهم بعد رحيله عن «سانتياجو برنابيو».

وقال كاسميرو في حديث لصحيفة «آس»: أتابع باهتمام وشغف مباريات الريال ونجومه، وأستطيع أن أقول رأيي بشأن عدد من لاعبيه الجدد مثل جود بيلينجهام ورودريجو وميليتاو، وآخرهم كيليان مبابي، الذي وصل الصيف الماضي.

وأضاف قائلاً: أعتقد أن تطور وانسجام مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يسير في اتجاه منطقي وطبيعي ومبشر بمستقبل رائع، مثلما حدث مع نجوم آخرين مروا على«الملكي».

وأبدى كاسيميرو تفاؤله الشديد بشأن مستقبل مبابي في الريال، وقال: قائد منتخب فرنسا على الطريق الصحيح ومؤهل لأن يصبح أحد الأعمدة الأساسية في مستقبل «البلانكوس» بفضل أدائه الذي يتطور يوماً بعد يوم، وهو قادر على أن يسجل ما بين 30 و40 هدفاً كل موسم.

وحرص كاسيميرو، أحد أهم «الكوادر» السابقة في «غرفة ملابس» الريال، على أن يؤكد أن المواهب الشابة في الفريق مثل رودريجو وميليتاو وفالفيردي وغيرهم يعرفون كيف يصبرون ويجتهدون، قبل أن تتفجر مواهبهم ويتحولوا إلى نجوم من طراز عالمي، مشيراً إلى أنه معجب بهم كثيراً، وبطريقة لعب كل منهم، حيث أصبحوا نجوماً يُشار إليهم بالبنان.

وشدد كاسميرو على أهمية دور النجوم القدامى في مساعدة هؤلاء الشباب، وثمّن ما يبذلونه من جهد من أجل تطوير أداء الشباب وتوجيه النصح لهم، حتى يزداد تأقلمهم وانسجامهم مع الفريق.

ورغم اعتراف كاسيميرو بموهبة مبابي التي ليست موضع شك، إلا أنه ينصحه بـ «الصبر» حتى يبلغ أفضل مستوى له، وهي الرسالة التي وجهها نجوم قدامى آخرون إلى «فتى بوندي المدلل».

واختتم كاسيميرو حديثه للصحيفة بقوله إن التأقلم في ريال مدريد عملية تتطلب هضماً جيداً لثقافة النادي وشخصيته وتاريخه العريق.