بطولة الفجيرة للتبة تنطلق السبت

فيصل النقبي (الفجيرة)

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة للتبة مؤتمراً صحفياً في مجمع زايد الرياضي للإعلان عن تفاصيل الحدث المرتقب، بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية والمجتمعية، وسط اهتمام إعلامي واسع وترقب كبير من عشاق هذه الرياضة التراثية العريقة.

شهد المؤتمر حضور سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وسيف النيادي رئيس لجنة التبة، وشيخة مراد البلوشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء والراعي المجتمعي للبطولة، وجاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي للمؤسسة الاتحادية الشبابية.

وتحدث كل منهم عن دوره في إنجاح البطولة، مؤكدين على الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الفعالية في دعم الرياضات التراثية وتعزيز الهوية الوطنية.

في حديثه، شدد سعيد العاجل على أن بطولة الفجيرة للتبة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي احتفاء بالموروث الثقافي الأصيل، حيث توفر فرصة مثالية للشباب لاكتشاف مهاراتهم وصقلها في أجواء من التحدي والإثارة.

وأضاف: إن البطولة باتت حدثاً رياضياً بارزاً على أجندة الفعاليات التراثية، ونتوقع مشاركة قوية من مختلف الفئات العمرية.

من جانبه، أكد سيف النيادي أن الفجيرة جاهزة تماماً لاستضافة البطولة بروح رياضية عالية وتنظيم احترافي يليق بمكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية في الدولة، وقال: نعمل جاهدين على تقديم نسخة غير مسبوقة من البطولة، تتجاوز كل التوقعات، سواء من حيث جودة التنظيم أو حجم التفاعل الجماهيري.

أما شيخة مراد البلوشي، فقد أكدت على أهمية الدور المجتمعي للبطولة، مشيرة إلى أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء تفتخر برعاية هذه الفعالية التي تعكس التلاحم المجتمعي وتعزز من روح المنافسة الإيجابية بين الشباب، وأضافت: ندعم هذه البطولة لأنها تعزز القيم التراثية وتجمع العائلات حول شغف مشترك بالرياضات التقليدية.

وفي سياق متصل، تحدث جاسم العبيدلي عن دور البطولة في إشراك الشباب في الأنشطة الرياضية، مشدداً على أهمية التفاعل الشبابي في مثل هذه الفعاليات، وقال: نريد أن نرى شبابنا يتنافسون، يتحدون أنفسهم، ويعيشون تجربة مميزة تبقى في ذاكرتهم مدى الحياة.

تُقام البطولة يومي السبت والأحد المقبلين في الفجيرة، حيث ستكون المنافسات خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار يومين، وتم رصد جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مما يضفي مزيداً من الإثارة على الحدث.

تعد لعبة التبة واحدة من أبرز الألعاب الشعبية الجماعية التي تشكِّل جزءاً من ثقافة دولة الإمارات، وهي لعبة رياضية مجتمعية تحت مظلة اتحاد الرياضة للجميع، وتُمارس التبّة باستخدام أدوات تقليدية وفق قوانين مُحددة، وتسهم في تعزيز التقاليد المحلية وتعزيز روح العمل الجماعي بين المشاركين.