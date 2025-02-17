«الإمارات» إلى نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)

حقق فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً غالياً على «جهانجيري» 12- 8، في ختام الدور التأهيلي لكأس دبي الذهبية 2025، ليكمل مشواره إلى نصف النهائي، فيما تفوق «الذئاب» على «غنتوت» المتأهل إلى «مربع الذهب» بنتيجة 6-3.

وشهدت مباراة «الإمارات» و«جهانجيري» 20 هدفاً، وحفلت الإثارة والندية، واستحقت أن تكون مباراة الأسبوع.

تقدم «جهانجيري» بهدف مبكر لروسيندو، وأدرك «الإمارات» التعادل من ضربة جزائية لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي الشوط الثاني أضاف كل فريق هدفين، وشهد الشوط الثالث تحولاً لافتاً لمصلحة «الإمارات» بفضل التجانس وديناميكية الأداء، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، فيما توقف رصيد «جهانجيري» عند 3 أهداف.

واعتمد فريق «الإمارات» على تقدمه، مناحاً فرصة ذهبية لمنافسه الذي أحرز 4 أهداف، وبالتالي تقلص الفارق إلى 8-7 لمصلحة «الإمارات» الذي كثف هجومه ليسجل 4 أهداف، مقابل هدف لمنافسه، لتنتهي المباراة 12-8 لفريق «الإمارات» الذي حجز بطاقة «مربع الذهب» المقرر الأربعاء.



وشهدت مباراة «الذئاب» و«غنتوت»، وتقدم الأول بثلاثة أهداف في الشوطين الأول والثاني، فيما أحرز كل فريق هدفاً في الشوط الثالث، ووسع «الذئاب» الفارق إلى 6-1 قبل أن يسجل «غنتوت» هدفين لينتهي اللقاء لمصلحة «الذئاب» 6-3.