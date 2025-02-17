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الرياضة

تتويج فيريرا وسيمرز في «أبوظبي لركوب الأمواج»

تتويج فيريرا وسيمرز في «أبوظبي لركوب الأمواج»
17 فبراير 2025 19:53

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تُوج البرازيلي إيتالو فيريرا، والأميركية كايتلين سيمرز بلقب بطولة أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج، وهي البطولة العالمية الأولى من نوعها التي تقام في المنطقة، وتحديداً في سيرف أبوظبي، وجهة ركوب الأمواج الرائدة في جزيرة الحديريات.
وشهدت البطولة عروضاً نخبوية وحضوراً جماهيرياً مُلفتاً، حيث حصد البرازيلي فيريرا لقب فئة الرجال، بعد تغلبه على النجم الإندونيسي ريو وايدا في الجولة النهائية.
وفي فئة السيدات، انتزعت الأميركية كايتلين سيمرز، فوزاً مستحقاً على الأسترالية مولي بيكلوم.
وانطلقت بطولة العالم لركوب الأمواج 2025 من هاواي، فيما شكّلت «أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج» المرحلة الثانية ضمن 12 محطة في الموسم العالمي. 
وشهدت «أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج» اهتماماً واسعاً من خارج الدولة، علماً أن 75% من رواد «سيرف أبوظبي» من الزوار الدوليين، ما يؤكد مكانة أبوظبي وجهة عالمية بارزة. واستقطبت البطولة نجوماً عالميين، وأسهمت في رفع مستوى الوعي بهذه الرياضة، وإلهام الأجيال القادمة، وتعزيز النمو طويل الأجل في قطاع السياحة المحلي.
وعبر فيريرا عن سعادته بالانتصار، وقال: «الفوز وكتابة التاريخ هنا لحظة متميزة حقاً بالنسبة لي، وتطلبت الكثير من العمل والتدريب، وسعيد للغاية بتحقيقها، إنه لأمر رائع أن نرى هذا النوع من المرافق المتطورة في قلب أبوظبي، وأن نرى الشباب يستمتعون ويتعلمون ركوب الأمواج».
ومن جانبها قالت سيمرز: «الأمر مذهل حقاً، لم أتخيل أبداً أنني أتوج ببطولة ركوب أمواج من قلب أبوظبي، إنها تجربة فريدة من نوعها، وما يجعلها أكثر تميزاً هو كونها أول بطولة تُقام هنا، الأجواء ممتعة للغاية، وأعشق الشعور بالانسياب المثالي من قمة الموجة إلى قاعها، وكان هذا الجزء الأكثر متعة بالنسبة لي، كنت واثقة من أن كل موجة مصممة للاستمتاع بهذه اللحظات، والتجربة رائعة وفرصة حقيقية للتعلم، خاصة فيما يتعلق بالأداء تحت الضغط».

الإمارات
أبوظبي
جزيرة الحديريات
ركوب الأمواج
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