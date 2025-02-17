البلوشي يتألق في «كلاسيك بناء الأجسام»



دبي (الاتحاد)



توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مروان سليمان البلوشي لاعب منتخبنا بطلاً للأبطال لفئة كلاسيك لبناء الأجسام، وبطلاً لأبطال فئة أطول من 175 سنتمتراً، إضافة إلى ذهبيتي المركز الأول في نفس الفئتين، في اليوم الختامي لبطولة «واوان كلاسيك الدولية» التي أقيمت في دبي، بمشاركة 350 لاعباً في مختلف الفئات والأوزان.

ونجح البلوشي من الفوز بذهبيتي كلاسيك بناء الأجسام في الفئتين، ليصبح رصيده الإجمالي 4 ميداليات ذهبية في رقم قياسي نادر في مسابقات بناء الأجسام الإماراتية.

ووصف البلوشي منافسات البطولة بأنها قوية، لكونها تزامنت مع مشاركة نخبة لأفضل الأبطال القادمين من مختلف الدول، مما يجعله يعتز ويفتخر بقيمة الإنجازات، معبراً عن سعادته بالذهبيات الأربع، وواصفاً قيمتها الفنية عالية، وإنها تزامنت مع فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في اليابان ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن بناء الأجسام الإماراتية تعيش في مرحلة متطورة بسبب ما تناله من دعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد والجهازين الفني والإداري.