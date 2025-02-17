هاري كين.. ضربة في «الفك والساق»!



ميونيخ (د ب أ)



غاب القناص الإنجليزي الدولي هاري كين عن تدريب بايرن ميونيخ الألماني، قبل ملاقاة سلتيك الأسكتلندي الثلاثاء في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، لكن مازال من المتوقع لحاقه بالمباراة.

وأوضح بايرن أن قائد منتخب إنجلترا تحصل على راحة عقب تلقيه ضربة في الفك والساق خلال التعادل السلبي على ملعب باير ليفركوزن بـ «البوندسليجا»، عقب تسجيله هدفاً في شباك سلتيك ليقود النادي البافاري للفوز في مباراة الذهاب 2-1، وعاد لاعب الوسط جواو بالينيا إلى التدريبات عقب تعافيه من حالة إعياء، وكذلك الحال بالنسبة للمدافع الكندي الفونسو ديفيز إلى تعافى من إصابة بتمزق عضلي، لكن من المستبعد مشاركة الثنائي أمام سلتيك.