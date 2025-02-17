مفاجأة.. ريال مدريد يفكر في الانسحاب من «الليجا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يفكر في الانسحاب من الدوري الإسباني، بعدما دخل «الملكي» في خلاف مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري وهيئة الحكام، ويأتي استياء النادي بعد سلسلة من «الظلم الواضح» في المباريات الأخيرة، بحسب ما تراه إدارة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ومن بين الأسباب عدم حصول منافسه كارلوس روميرو على البطاقة الحمراء، بعد تدخله على كيليان مبابي في الهزيمة 1-0 أمام إسبانيول، وانتهى الأمر بروميرو بتسجيل هدف الفوز في المباراة، ورد النادي على الحادثة ببيان شديد اللهجة، ما دفع تيباس إلى الادعاء بأن النادي «فقد عقله»، وهناك أيضاً شكاوى بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها جود بيلينجهام ضد أوساسونا.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، إن «تقنية حكم الفيديو المساعد لابد وأن يتم إيقافها»، حيث يواجه لاعب خط الوسط الآن عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 بين ريال مدريد أوساسونا.

وأبدى حكام الدوري الإسباني استعدادهم للإضراب بعد مزاعم ريال مدريد بأن قراراتهم «تم التلاعب بها»، لكن في أحدث تطور، زعمت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن النادي يسعى الآن إلى الهروب من الدوري الإسباني والانتقال إلى دوري أجنبي مجاور، ولكي يصبح التحول حقيقة واقعة، يتعين على بيريز أن يحصل على موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا)، وقبلها الاتحاد الإسباني ثم الأوروبي، وهو ما يعني أن تفكير «الريال» يعد من المستحيلات، كما يتعين عليه طلب تغيير المنافسة، وهو ما يحتاج أيضاً إلى الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني، حيث عليه أن يتبع ذلك بطلب الإذن من الاتحاد الأوروبي، المنظمة التي أراد ريال مدريد مغادرتها لتشكيل دوري السوبر الأوروبي، كما أشار تقرير الصحيفة أيضاً إلى أن ريال مدريد يعتقد أن تيباس نجح في إقناع الأندية الأخرى في الدوري بتكوين حملة مناهضة لمدريد، فيما رجحت مجلة «فوربس»، أن تكون الوجهات المحتملة لريال مدريد هي الدوريات، الفرنسية والألمانية والإيطالية، لكنه من غير المرجح أن يتم النظر في الدوري الإنجليزي بعد أن كان النادي يفكر في الانتقال إلى إنجلترا في السنوات السابقة.