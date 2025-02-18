«ليوا الرياضي» يكشف عن قائمته لـ«رالي أبوظبي الصحراوي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي ليوا الرياضي قائمة السائقين الذين يمثلون فريق ليوا للسيارات في النسخة الـ34 من رالي أبوظبي الصحراوي، حيث تم اختيار الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، ومنصور يحيى بالهلي لقيادة الفريق في التحدي المرتقب، في خطوة تعزز حضور النادي في السباقات الصحراوية الكبرى.

كما كشف النادي عن قائمة الملاحين، الذين سيرافقون السائقين، خلال المنافسات، وهما خالد أحمد الكندي وأولا فلينس، حيث يشارك الفريق بسيارتين في البطولة، سعياً لتحقيق أداء قوي في واحدة من أبرز الراليات الصحراوية على مستوى العالم.

ويخضع الفريق حالياً لبرنامج إعداد مكثف يشمل تدريبات تقنية وميدانية، وفق أعلى المعايير، لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات، وأكدت إدارة النادي التزامها بتوفير أفضل التجهيزات والدعم اللوجستي للفريق، بما يعزز فرصه في المنافسة، وتحقيق نتائج متميزة.

ويُعد رالي أبوظبي الصحراوي واحداً من أهم السباقات في المنطقة، حيث يجذب نخبة السائقين العالميين وعشاق التحديات الصحراوية، ويسعى فريق ليوا للسيارات إلى تقديم أداء قوي يعكس طموحاته، ويعزز مكانته في رياضات السيارات على المستويين المحلي والدولي.

يُذكر أن نادي ليوا الرياضي كان قد أعلن مؤخراً عن تشكيل وإطلاق فريق ليوا للسيارات، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حضور الفريق في السباقات الصحراوية، وتطوير مستوى المتسابقين المحليين، ما يعكس التزام النادي بتعزيز رياضة السيارات، ودعم المواهب الإماراتية في البطولات الكبرى.