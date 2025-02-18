الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ليوا الرياضي» يكشف عن قائمته لـ«رالي أبوظبي الصحراوي»

«ليوا الرياضي» يكشف عن قائمته لـ«رالي أبوظبي الصحراوي»
18 فبراير 2025 10:14

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي ليوا الرياضي قائمة السائقين الذين يمثلون فريق ليوا للسيارات في النسخة الـ34 من رالي أبوظبي الصحراوي، حيث تم اختيار الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، ومنصور يحيى بالهلي لقيادة الفريق في التحدي المرتقب، في خطوة تعزز حضور النادي في السباقات الصحراوية الكبرى.
كما كشف النادي عن قائمة الملاحين، الذين سيرافقون السائقين، خلال المنافسات، وهما خالد أحمد الكندي وأولا فلينس، حيث يشارك الفريق بسيارتين في البطولة، سعياً لتحقيق أداء قوي في واحدة من أبرز الراليات الصحراوية على مستوى العالم.
ويخضع الفريق حالياً لبرنامج إعداد مكثف يشمل تدريبات تقنية وميدانية، وفق أعلى المعايير، لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات، وأكدت إدارة النادي التزامها بتوفير أفضل التجهيزات والدعم اللوجستي للفريق، بما يعزز فرصه في المنافسة، وتحقيق نتائج متميزة.
ويُعد رالي أبوظبي الصحراوي واحداً من أهم السباقات في المنطقة، حيث يجذب نخبة السائقين العالميين وعشاق التحديات الصحراوية، ويسعى فريق ليوا للسيارات إلى تقديم أداء قوي يعكس طموحاته، ويعزز مكانته في رياضات السيارات على المستويين المحلي والدولي.
يُذكر أن نادي ليوا الرياضي كان قد أعلن مؤخراً عن تشكيل وإطلاق فريق ليوا للسيارات، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حضور الفريق في السباقات الصحراوية، وتطوير مستوى المتسابقين المحليين، ما يعكس التزام النادي بتعزيز رياضة السيارات، ودعم المواهب الإماراتية في البطولات الكبرى.

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» تكرّم موظفيها المتميزين
«البلديات والنقل» تطلق النسخة الرقمية من «الموسوعة التشريعية»
نادي ليوا الرياضي
رالي أبوظبي الصحراوي
أبوظبي
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©