بطولة الإمارات للمواي تاي ترسم لوحة زاهية بمشاركة 824 مقاتلاً



أبوظبي (الاتحاد)



حققت بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار 3 أيام في سبيس 42 أرينا بأبوظبي نجاحات مبهرة وأرقام قياسية مهمة في ظل مشاركة 824 مقاتلاً من 61 نادياً، وأقيمت البطولة بإشراف وتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ضمن أجندة فعالياته وخططه المتواصلة لتطوير مسيرة اللعبة، وسط مشاركة جميع أندية الدولة بجانب مشاركة خارجية من دول: أوزبكستان، المغرب، العراق، لبنان، الجزائر، فلسطين، ليبيا وتونس، وشهدت المنافسات مشاركة المقاتلين من عمر 8 سنوات، وحتى 23 عاماً موزعين على مختلف الأوزان في كل فئة عمرية.

كما شهد اليوم الختامي 173 نزالاً موزعين على 4 حلبات ضمن منافسات الدور النهائي للبطولة، التي أكدت ريادة أبوظبي كعاصمة عالمية، والوجهة الأولى للمواي تاي دولياً عبر خطط اتحاد اللعبة، الذي يواصل جهوده الحثيثة لتقديم مجموعة من المبادرات المهمة والأجندة الطموحة، التي تستهدف جميع الفئات والأعمار والأندية والمنتخبات، دعماً لصناعة منظومة متطورة للمواي تاي تسهم في رفع المستويات الفنية، وتوفر تجارب متطورة تنعكس إيجاباً على خطط اكتشاف المواهب ورفد المنتخبات الوطنية بالموهوبين.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الأبطال الفائزين كل من: سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، عمر فريتح سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، مصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، شاكر الشروف رئيس الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي، ياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، طارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، جمشيدبيك بيكمورودوف الأمين العام لاتحاد أوزبكستان للمواي تاي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وفي ختام البطولة تصدر نادي تايجر الترتيب العام للأندية المشاركة برصيد 34 ميدالية متنوعة (16 ذهبية، 10 فضيات، 8 برونزيات)، في حين جاء بالمرتبة الثانية أبوظبي مواي تاي بمجموع 31 ميدالية (16 ذهبية، 7 فضيات، 8 برونزيات)، فيما وقف بالمرتبة الثالثة دراجون تيم أوزبكستان برصيد 34 ميدالية، (15 ذهبية، 15 فضية، 4 برونزيات)، فيما حلّ المنتخب العراقي بالمرتبة الرابعة بمجموع 14 ميدالية (9 ذهبيات، 4 فضيات، 1 برونزيات).

من جانبه توجه عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً لرعايته السخية ودعمه المتواصل لمسيرة تقدم وازدهار المواي تاي عالمياً في ظل الدور الريادي لسموه، الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة اللعبة وجعلها ترتقي لأعلى المراتب دولياً.

وقال: «فخورون بالنجاحات المبهرة والأرقام القياسية المميزة، التي حققتها بطولة الإمارات للمواي تاي، وما شهدته من مشاركة إقليمية وقارية بجانب الأندية المحلية، مشيداً بالمستوى الفني والتنافس الكبير الذي انعكس بشكل ملحوظ على الأداء العام للبطولة، التي رسخت ريادة الإمارات ومكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة المواي تاي، مؤكداً أن المشاركة الكبيرة تدل على قوة قاعدة اللعبة ومدى تفاعلها الكبير مع برامج ومسابقات الاتحاد على مدار الموسم الرياضي، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين وتوجه بالشكر لكافة الاتحادات القارية والاقليمية على تواجدهم، ودورهم في إثراء الحدث،مثنياً على جهود الأندية المشاركة والمدربين والكادر التحكيمي والتنظيمي للبطولة، معرباً عن فخره بالمكتسبات والمخرجات الإيجابية التي سجلتها البطولة وما تمثله من إضافة جديدة لمسيرة اللعبة ومشوارها نحو التقدم لآفاق عالمية جديدة».