من مدرب برشلونة إلى لامين يامال: حظ أوفر قريباً



برشلونة (د ب أ)

أعرب هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بعودة فريقه لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه اعترف بأن الطريق لا يزال طويلاً.

وحقق برشلونة فوزاً صعباً 1/ صفر على ضيفه رايو فايكانو، أمس الاثنين، في المرحلة الـ 24 بالمسابقة، حيث تقمص النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الفريق الكتالوني الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة، ليتربع على القمة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد. وقال فليك للصحفيين، عقب تصدر فريقه ترتيب البطولة للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين: «نحن سعداء حقاً بالحصول على النقاط الثلاث في مباراة صعبة. النادي والجماهير يستحقون ذلك».

وتحدث المدرب الألماني عن موقف فريقه قبل 14 مباراة من نهاية الدوري: «لم يتغير شيء، يتعين علينا مواصلة القتال من أجل البقاء هنا حتى نهاية الموسم». كما أشاد فليك، في حديثه الذي أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة، بلاعبي رايو فايكانو، حيث قال: «إنهم يقومون بعمل رائع، وخاصة في الضغط، وكانوا أحد أفضل الفرق التي جاءت إلى الملعب الأولمبيك (معقل برشلونة) هذا الموسم».

وتطرق مدرب برشلونة إلى الحديث عن أداء لامين يامال، نجم الفريق الشاب، حيث قال: «إنه يحاول الهجوم وخلق الفرص، وأنا متأكد من أنه سيحظى بحظ أفضل أمام المرمى قريبا». كما أشاد فليك بأداء الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب الفريق، مشيراً إلى أن مواجهة فايكانو كانت تشكل أحدث حلقة في سلسلة من المباريات الرائعة التي يقدمها اللاعب حالياً.