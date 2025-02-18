شرطة أبوظبي تشارك في تأمين مسارات «طواف الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في تأمين النسخة السابعة من طواف الإمارات للدراجات 2025 السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 140 من نخبة الدراجين في العالم، ويستمر حتى 23 فبراير.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة حرص شرطة أبوظبي على تأمين مسارات طواف الإمارات في إمارة أبوظبي، وتعزيز منظومة تأمين السباقات، وفق أحدث الأساليب وأعلى درجات الحماية بخطط متطورة ودقيقة ومؤشرات إيجابية تدعم مسيرة الأمن والأمان.

وأوضح أن الطواف يُعد حدثاً رياضياً مهماً في أجندة السباقات العالمية، وبمشاركة نخبة من الدرّاجين العالميين بما يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور في تنظيم الفعاليات وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الرياضي.

وشاركت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة في تأمين السباق وفق خطة مرورية شاملة، تضمنت تكثيف الدوريات في الطُرق لضمان انسيابية الدرّاجات في الشوارع المؤدية لموقع السباق، وذلك ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وكان الطواف أنطلق بمرحلة (محطة شمس للطاقة الشمسية) في منطقة الظفرة لمسافة 138كم وانتهت في ليوا، وتعد مرحلة سرعة صحراوية مرّت أغلبها على طرق واسعة ومستقيمة، حيث دخل السباق منطقة من الكثبان الرملية البارزة التي تشكّل معظم المرحلة، وسلسلة من الصعود والنزول إلى تل مرعب عبر دورتين في مسار الدراجات، وانتهى في هذه المرحلة بالعودة إلى ليوا عند خط النهاية.

ويقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 1013كم، بدأت في منطقة الظفرة وتنتهي في مدينة العين، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق زمن فردي ضد الساعة في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.