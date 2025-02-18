عادل الحوسني يقود الشارقة إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا



علي معالي (الشارقة)

تأهل فريق الشارقة إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2، بعد الفوز على الحسين إربد الأردني بركلات الترجيح 3-0، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بتقدم الفريق الأردني بهدف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب على استاد عمان الدولي، سجل هدف الحسين إربد محمود المرضي في الدقيقة 41، وفي ركلات الترجيح تصدى عادل الحوسني إلى 3 ركلات، وسدد كايو لوكاس وفراس بالعربي وشاهين عبدالرحمن بنجاح، لتصبح المباراة 4-1، لمصلحة الشارقة، وينتظر الفائز من شباب الأهلي والوحدات الأردني في دور الثمانية.

بدأ الشارقة بطريقة لعب 4-2-3-1، مقابل 3-4-3 للفريق الأردني، الذي هاجم من البداية لتعويض تأخر مباراة الذهاب بهدف، في الوقت الذي اعتمد فيه كوزمين على المرتدات السريعة عن طريق كمارا ولوان بيريرا وكايو لوكاس، وشكل الثنائي محمد عبدالباسط وميلوني حائط ارتكاز قوياً أمام رباعي الدفاع.

وفي الدقيقة 25 يهدر عبدالعزيز ندياي فرصة هدف حقيقي للحسين وهو على بُعد خطوات من مرمى الحوسني، وضعها بغرابة فوق العارضة، بعدها مباشرة ترتد هجمة سريعة للملك وصلت إلى لوان عرضية سددها برأسه في أخطر هجمات الشارقة، ويهدر كمارا هدفاً مؤكداً نتيجة براعة حارس الأردن يزيد أبوليلى في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 41 ينجح محمود المرضي في إحراز هدف التقدم.

حاول كوزمين في الشوط الثاني تنشيط دماء فريقه بالدفع بماجد حسن وماجد راشد بدلاً من محمد عبدالباسط وميلوني، وقبلهما فاس بالعربي مكان تعرابت، وسيطر الحسين إربد على المجريات وضغطوا كثيراً على دفاعات الملك، وبات واضحاً أن الشارقة بعيد عن حالة التركيز وفاقد كثيراً للسيطرة على الملعب.

وفي الشوط الثالث كان الشارقة الأفضل والأخطر، ويهدر كايو لوكاس هدف التقدم بغابة في الدقيقة 102، ويستمر الملك في ضغطه بالشوط الرابع لكن دون جدوى لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح التي توجها عادل الحوسني بتأهل الشارقة.