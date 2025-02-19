بوجاتشار يعتلي صدارة طواف الإمارات على قمة جبل جيس



أبوظبي (الاتحاد)

تُوج السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي بطلاً للمرحلة الثالثة (هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة) من طواف الإمارات 2025، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ومنح الفوز بالمرحلة على قمة جبل جيس، بوجاتشار صدارة الترتيب العام للطواف، بعد أن انتزع القميص الأحمر من البريطاني جوشوا تارلينج، ليحقق بطل العالم الحالي انتصاره الـ89 في مسيرته، والخامس في طواف الإمارات معادلاً رقم البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق لوتو، حيث اعتلى دراج فريق الإمارات منصة التتويج على قمة جبل جيس للمرة الثانية بعد فوزه بنفس المرحلة في عام 2022.

وقطع بوجاتشار مسافة السباق في المرحلة الجبلية البالغة 181 كم في 4 ساعات و36 دقيقة و4 ثوان، متقدماً على البريطاني أوسكار أونيلي دراج فريق بيكنيك بوست إن إل الذي جاء ثانياً في المرحلة، والنمساوي فليكس جال دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال في المركز الثالث، متفوقاً على حامل اللقب البلجيكي لينارت فان إيتفيلت الذي أنهى المرحلة رابعاً.

ويتقدم بوجاتشار الآن بفارق 18 ثانية على جوشوا تارلينج، بطل المرحلة الثانية، في الترتيب العام بعد نهاية المرحلة الثالثة، بعد أن عبر الدراج البريطاني خط النهاية متأخراً بفارق 26 ثانية، حيث سجل بوجاتشار إجمالي زمن 8 ساعات و20 دقيقة و41 ثانية، ويحتل الإسباني بابلو كاستريلو دراج موفيستار المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 23 ثانية، بعد أن احتل المركز الثامن في المرحلة.

وقال بوجاتشار عقب نهاية السباق تعليقاً على فوزه بالمرحلة الثالثة: «إنه شعور مذهل، لقد عدنا أخيراً إلى السباق، وحققنا الفوز في اليوم الثالث، سعيد للغاية لما حققه الفريق والأداء الرائع بالنسبة لجميع الدراجين».

وأضاف: «بدت مرحلة الصعود صعبة حتى وصلنا إلى مرحلة الصعود النهائي، وقمنا بتنفيذها بشكل جيد، يستحق جميع أفراد الفريق هذا الفوز».

وواصل بوجاتشار: «الطواف لم ينته بعد، ولدينا ثلاث مراحل سريعة متبقية، لا يمكن أن تتوقع ما يحدث في طواف الإمارات، فيمكنك أن تفوز بالقميص الأحمر وتخسره كذلك بسهولة، لذا لم نفز بعد بأي شيء، وغدا مرحلة منتصف السباق، وأمامنا أكثر من نصف الطريق لنقطعه نحو اللقب».

واختتم: «كنت آمل أن يتمسك تارلينج بالقميص الأحمر، لكني سأكون أكثر سعادة بالحصول على هذا القميص وارتدائه في المرحلة الرابعة».

وبجانب القميص الأحمر (برعاية الشركة العالمية القابضة)، حصد بوجاتشار القميص الأخضر (برعاية مبادلة) لصدارة ترتيب النقاط، بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة، متقدماً على أونيلي بفارق 10 نقاط.

واحتفظ جوشوا تارلينج بالقميص الأبيض (برعاية نخيل) لأفضل دراج شاب، وذهب القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة إلى البنمي كارلوس ساموديو دراج فريق سولوشن فيني فانتيني.

توّج الفائزين معالي الشيخ محمد كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وإسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي في شركة مبادلة، ومارتيت فان فورين، مدير الموارد البشرية لمجموعة سيريوس العالمية، وأليسا بيكولو، المدير التنفيذي لشركة (إيلي) للدراجات، والمهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة المرجان، ومصبح عدنان أبو جراد، مدير تنفيذي المشتريات في شركة الدار العقارية.

من جانبه، أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن إقامة المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2025 في إمارة رأس الخيمة عززت مكانة الإمارة سياحياً واقتصادياً، باعتباره حدثاً جماهيرياً حظي بشعبية كبيرة على مستوى العالم.

وقال: «طواف الإمارات ساهم في الترويج للمناطق التي مر بها السباق، ما عزز من مكانتها كوجهة سياحية، حيث شكل مساره فرصة لاكتشاف معالم الإمارة الطبيعية والسياحية المتميزة».

وأضاف «أسهم طواف الإمارات أيضاً في زيادة نسبة الإشغال بفنادق رأس الخيمة خلال الفترة التي سبقت انطلاق المرحلة، حيث ترتفع نسبة الإشغال خلال إقامة الفعاليات الرياضية الكبرى كطواف الإمارات بنحو 5-10%، كما شكل الطواف فرصة أمام السائحين الموجودين لمتابعة السباق ومجموعة من أفضل الدراجين العالميين».

ووجه فيليبس الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي وكل الجهات على الجهود المبذولة والتعاون المثمر مع الجميع للوصول إلى تلك النجاحات ما يضاعف من القيمة والمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات في تنظيم كبريات الأحداث والفعاليات الدولية.



«طاقة» تنتظركم في الرابعة

تقام منافسات المرحلة الرابعة من الطواف برعاية (طاقة) يوم غد، ولمسافة 181 كم، حيث ينطلق السباق من شاطئ قدفع في إمارة الفجيرة الساعة 12:05 ظهراً، مروراً بالعديد من المعالم الطبيعية لإمارة الفجيرة، ويدخل السباق إلى إمارتي عجمان ورأس الخيمة، وصولاً إلى إمارة أم القيوين حيث خط النهاية عند شارع أحمد بن راشد المعلا.

نتائج المرحلة الثالثة

1. تادي بوجاتشار (الإمارات إكس آر جي) - 4:36:54 ساعة

2. أوسكار أونيلي (بيكنيك بوست إن إل)

3. فيليكس جال (ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال)

4. لينارت فان إيتفيلت (لوتو)

5. جوليو سيسكوني (ليدل تريك)

التصنيف العام بعد المرحلة الثالثة

1. تادي بوجاتشار (الإمارات إكس آر جي) - 8:20:41 ساعة

2. جوشوا تارلينج (إينوس) +18 ثانية

3. بابلو كاستريلو (موفيستار) +23 ثانية

4. إيفان روميو (موفيستار) +24 ثانية