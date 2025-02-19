اتحاد الكاراتيه يستعرض سبل التعاون مع نظيره القطري



الفجيرة (وام)

بحث اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مع عيد علي المريخي، رئيس الاتحاد القطري للجودو والتايكواندو والكاراتيه، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف دعم استضافة البطولات الدولية والعالمية.

جاء اللقاء على هامش الاستعدادات لانطلاق بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه، بالفجيرة غداً وحتى 23 فبراير الجاري، بحضور أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى جانب أعضاء الاتحاد في البلدين.

وناقش الاجتماع استعدادات قطر لاستضافة عدد من البطولات الكبرى، حيث تم وضع خطط طموحة لاستضافة بطولة الدوري العالمي كاراتيه 1 لعامي 2026 و2027، إلى جانب بطولة العالم للكاراتيه عام 2028، وأعرب عيد علي المريخي عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به الرزوقي في تطوير رياضة الكاراتيه وتعزيز العلاقات بين الاتحادات الخليجية والعربية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه - الفجيرة 2025 عن تقديم جوائز عينية قيّمة خلال حفل الافتتاح، في إطار مبادرات «عام المجتمع».