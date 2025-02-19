الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكاراتيه يستعرض سبل التعاون مع نظيره القطري

اتحاد الكاراتيه يستعرض سبل التعاون مع نظيره القطري
19 فبراير 2025 20:54


الفجيرة (وام)
بحث اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مع عيد علي المريخي، رئيس الاتحاد القطري للجودو والتايكواندو والكاراتيه، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف دعم استضافة البطولات الدولية والعالمية.
جاء اللقاء على هامش الاستعدادات لانطلاق بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه، بالفجيرة غداً وحتى 23 فبراير الجاري، بحضور أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى جانب أعضاء الاتحاد في البلدين.
وناقش الاجتماع استعدادات قطر لاستضافة عدد من البطولات الكبرى، حيث تم وضع خطط طموحة لاستضافة بطولة الدوري العالمي كاراتيه 1 لعامي 2026 و2027، إلى جانب بطولة العالم للكاراتيه عام 2028، وأعرب عيد علي المريخي عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به الرزوقي في تطوير رياضة الكاراتيه وتعزيز العلاقات بين الاتحادات الخليجية والعربية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه - الفجيرة 2025 عن تقديم جوائز عينية قيّمة خلال حفل الافتتاح، في إطار مبادرات «عام المجتمع».

أخبار ذات صلة
«دولي الكاراتيه»: الإمارات أكدت كفاءتها العالية في تنظيم البطولات
2300 لاعب في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
آخر الأخبار
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن
الأخبار العالمية
الدنمارك تدعو أوروبا إلى إعادة التسلح بكثافة
اليوم 21:05
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©