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الرياضة

النصر يكتفي بنقطة أمام أهلي صنعاء في «أبطال الخليج»

النصر يكتفي بنقطة أمام أهلي صنعاء في «أبطال الخليج»
19 فبراير 2025 22:18

معتصم عبدالله (دبي)
اكتفى النصر بحصد نقطة، من تعادله السلبي أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني، أمس على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة السادسة والأخيرة في «المجموعة الأولى»، التي شهدت أيضاً تعادل دهوك العراقي وظفار العماني 1-1 على ملعب الأول في دهوك.
ومنح الجهاز الفني لـ«العميد» الفرصة أمام لاعبي «دكة البدلاء»، عطفاً على التأهل المبكر للأزرق إلى نصف النهائي، وفي المقابل أكمل أهلي صنعاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس محمد أمان في الدقيقة 32، مقابل مشاركة الحارس البديل سعود السوادي. 
وعزز «العميد» صدارته لترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، وحل ثانياً دهوك العراقي برصيد 9 نقاط، وظفار في المركز الثالث وله 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لأهلي صنعاء الأخير.
ويستقبل «الأزرق» ضيفه القادسية الكويتي وصيف المجموعة الثانية في ذهاب الدور نصف النهائي في الرابع من مارس المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب مساء 11 مارس على استاد محمد الحمد في الكويت، فيما يلتقي في الدور ذاته الاتفاق السعودي متصدر المجموعة الثانية، ودهوك العراقي وصيف المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان من «المربع الذهبي» إلى النهائي في أبريل 2025.

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