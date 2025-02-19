تعادل مع استون فيلا.. ليفربول يعود لنزيف النقاط في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)

عاد ليفربول لنزيف النقاط مرة أخرى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2/ 2، أمام استون فيلا في مباراة مقدمة من المرحلة الـ 29 للمسابقة.

وتقرر تقديم موعد المباراة، التي جرت على ملعب (فيلا بارك) عن وقتها الأصلي في مارس، بسبب خوض ليفربول نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد الشهر المقبل.

وبادر النجم الدولي المصري محمد صلاح بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 29، ليواصل هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، معززاً صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وأدرك البلجيكي يوري تيليمانس التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 38، فيما أضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أدرك ترينت أليكسندر أرنولد التعادل لليفربول في الدقيقة 61 من صناعة صلاح، ليحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى، ليحصل كل نادٍ على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، بقي ليفربول، الذي حقق فوزاً وحيداً فقط في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، في الصدارة بعدما أصبح في جعبته 61 نقطة من 26 مباراة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 25 لقاء فقط.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الخامسة على التوالي، إلى 39 نقطة، لكنه بقي في المركز التاسع.