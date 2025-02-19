الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعادل مع استون فيلا.. ليفربول يعود لنزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

تعادل مع استون فيلا.. ليفربول يعود لنزيف النقاط في الدوري الإنجليزي
20 فبراير 2025 01:56


لندن (د ب أ)
عاد ليفربول لنزيف النقاط مرة أخرى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2/ 2، أمام استون فيلا في مباراة مقدمة من المرحلة الـ 29 للمسابقة.
وتقرر تقديم موعد المباراة، التي جرت على ملعب (فيلا بارك) عن وقتها الأصلي في مارس، بسبب خوض ليفربول نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد الشهر المقبل.
وبادر النجم الدولي المصري محمد صلاح بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 29، ليواصل هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، معززاً صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
وأدرك البلجيكي يوري تيليمانس التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 38، فيما أضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أدرك ترينت أليكسندر أرنولد التعادل لليفربول في الدقيقة 61 من صناعة صلاح، ليحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى، ليحصل كل نادٍ على نقطة وحيدة.
بتلك النتيجة، بقي ليفربول، الذي حقق فوزاً وحيداً فقط في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، في الصدارة بعدما أصبح في جعبته 61 نقطة من 26 مباراة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 25 لقاء فقط.
في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الخامسة على التوالي، إلى 39 نقطة، لكنه بقي في المركز التاسع.

أخبار ذات صلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 في «أبطال أوروبا»
نونيز يوجه «رسالة مؤثرة» إلى ليفربول!
ليفربول
استون فيلا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن
الأخبار العالمية
الدنمارك تدعو أوروبا إلى إعادة التسلح بكثافة
اليوم 21:05
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©