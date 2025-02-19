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يواجه ليفربول أو برشلونة.. سان جيرمان.. 10- صفر أمام بريست في دوري الأبطال

يواجه ليفربول أو برشلونة.. سان جيرمان.. 10- صفر أمام بريست في دوري الأبطال
20 فبراير 2025 02:07


باريس (د ب أ)
تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على منافسه المحلي بريست بنتيجة 7 / صفر ضمن منافسات الإياب في مرحلة الملحق، مساء الأربعاء.
أنهى الفريق الباريسي الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما برادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 20 و39 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.
ورفع باركولا رصيده إلى 3 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما هز شباك سالزبورج النمساوي وشتوتجارت الألماني في مرحلة الدوري.
وفي الشوط الثاني، أمطر الفريق الباريسي مرمى منافسه بخمسة أهداف سجلها فيتينيا وديزيريه دوي ونونو مينديس وجونسالو راموس وسيني مايولو في الدقائق 59 و64 و69 و76 و86.
وكرر باريس سان جيرمان فوزه على بريست ذهاباً وإياباً، ليتأهل فائزاً بنتيجة 10 / صفر في مجموع المباراتين، بعدما انتصر بثلاثية دون رد في الأسبوع الماضي. وينتظر باريس سان جيرمان في دور الـ16 مواجهة إما ليفربول الإنجليزي أو برشلونة الإسباني اللذين تأهلا مباشرة ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري.

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