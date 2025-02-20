سابالينكا «أشهر الضحايا» في «يوم المفاجآت» ببطولة دبي للتنس

دبي (الاتحاد)



ودعت أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً بطلة أستراليا وأميركا المفتوحة 2024، مبكراً بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بخسارتها المفاجئة من كلارا تاوسن المصنفة 38 عالمياً 6-3 و6-2.

وتعرضت حاملة اللقب جاسمين باوليني لإصابة في الكاحل، قبل أن تخرج من البطولة على يد صوفيا كينين، حيث خسرت المصنفة الرابعة من إيطاليا 6-4، 6-0 في غضون ساعة واحدة.

وتأهلت إيجا شفيونتيك إلى ربع النهائي، بعد تخطي عقبة الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، ونجحت البولندية المصنفة الثانية عالمياً في حسم اللقاء 7-5 و6-0، في غضون ساعة و32 دقيقة.

وبدورها، أقصت التشيكية ليندا نوسكوفا نظيرتها الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة على البطولة من الدور الثالث، بعد الفوز عليها 6-3 و7-6.

وعانت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة السادسة على البطولة، للتغلب على الإسبانية باولا بادوسا المصنفة التاسعة 4-6 و7-6 و7-6، لتواجه الأميركية صوفيا كينين في ربع النهائي.

واجتازت التشيكية كارولينا موكوفا المصنفة 14 على البطولة، عقبة الأميركية مكارتني كيسلر بصعوبة 6-3 و1-6 و7-6.

ولحقت الروسية ميرا أندريفا، المصنفة 12 على البطولة، بركب المتأهلات إلى ربع النهائي بعد اكتساح الأميركية بيتون ستيرنز 6-1 و6-1 في ساعة و13 دقيقة.

تستمر الدورة 25 من بطولات سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات حتى 22 فبراير، قبل أن تنطلق الدورة 33 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة بين 24 فبراير و1 مارس.