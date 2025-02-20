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الرياضة

صلاح يدمر أرقام سواريز ورونالدو ويتساوى مع ميسي!

صلاح يدمر أرقام سواريز ورونالدو ويتساوى مع ميسي!
20 فبراير 2025 10:16

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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رفض ليفربول الاستسلام أمام أستون فيلا في لقاء التعادل 2-2، بفضل نجمه محمد صلاح، والذي سجل هدفاً، وقدّم تمريرة حاسمة، وأنقذ «الفرعون المصري» فريق «الريدز» من الخسارة في «الجولة 26» من الدوري الإنجليزي، وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 29، مسجلاً هدفه الـ24 في الدوري هذا الموسم، وتمكن أستون فيلا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 45، نجح أستون فيلا في إحراز الهدف الثاني، قبل نجاح «الريدز» في تعديل النتيجة، بهدف ترينت ألكسندر-أرنولد، بتمريرة حاسمة من صلاح، في الدقيقة 62، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، وبفضل هدفه، محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 15 هدفاً خارج الديار في موسم واحد من «البريميرليج»، محطّماً رقم لويس سواريز «14 هدفاً في 2013-2014)، كما تفوق صلاح «39 هدفاً» على أفضل موسم على الإطلاق لكريستيانو رونالدو «37 هدفاً في «البريميرليج» يمن حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، وبات أيضاً أول لاعب يسجل ويصنع في 10 مباريات مختلفة في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في موسم واحد منذ ليونيل ميسي في 2014-2015 «11 مع برشلونة».
وأصبح «الفرعون المصري» أول لاعب يسجل 15 هدفاً أو أكثر، ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر في موسم الدوري الإنجليزي منذ إيدن هازارد في موسم 2018-2019، وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بـ «البريميرليج» مع ليفربول «15» معادلاً رقم ستيف ماكمانامان موسم 1995-1996»، كما أصبح ثالث لاعب يصنع أكثر من 10 أهداف خارج أرضه في موسم بالدوري الإنجليزي، بعد موزي إيزيت في موسم 2003-2004 بـ «10 أهداف، وسيسك فابريجاس موسم 2014-2015 «11 هدفاً». 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
أستون فيلا
لويس سواريز
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
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