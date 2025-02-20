ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» لنهائي كأس دبي الذهبية للبولو

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى نهائي كأس دبي الذهبية 2025، التي تختتم السبت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ونجح الفريق في تحقيق فوز صعب وغالٍ بطعم الذهب على فريق الحبتور «حامل اللقب» بثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف بعد صراع على الفوز استمر لخمسة أشواط، أي نحو «ساعة كاملة» ليتأهل الفريق بعد مشوار طويل كان محفوفاً بالمخاطر.

وبهذا الفوز الثمين يلاقي فريق الإمارات منافسه فريق جهانجيري «القادم من بعيد» وهو الحصان الجامح في البطولة، الذي تغلّب على العديد من الفرق القوية خلال مشواره، وتأهل بجدارة بعد ان تكلّل هذا المشوار بما يشبه المفاجأة بإقصاء فريق غنتوت أحد أقوى الفرق المرشحة للفوز بالكأس.

ووجّه محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التهنئة إلى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري بمناسبة تأهلهما إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو 2025.

عودة للدور قبل النهائي الذي شهد مباراتين كانتا صورة حقيقية لما وصل إليه «بولو الإمارات» من مستوى متميز يضاهي أفضل المستويات بالعالم (20 جول) وليس أدل على هذا سوى معدل التهديف الذي وصل إلى نحو 18 هدفاً، حيث شهدت المباريات التأهيلية الـ14 إحراز 251 هدفاً كما أن الفرق الأربعة، التي شاركت في المربع الذهبي أبلت بلاء حسناً، وقدمت لوحة فنية جميلة لفنون اللعبة وخططها وعكست نجاحات نسخة هذا العام.

وكما هو معروف فإن إقصاء فريق غنتوت القوي ذائع الصيت في عالم البولو وفريق الحبتور حامل اللقب والمنافس التقليدي طوال السنوات، التي مضت يعد مفاجأة من العيار الثقيل، ويعد أيضاً خروجاً دراماتيكياً يكسب البطولة إثارة كبيرة.

يذكر أن توقعات جميع الخبراء والمراقبين قبل مباريات الدور قبل النهائي، كانت ترجح وصول فريق الإمارات وفريق غنتوت إلى نهائي البطولة، لما يملكان من لاعبين وخيول ترقى إلى العالمية إلا أن الرياضة بصفة عامة والبولو على وجه الخصوص، تؤكد يوماً بعد يوم أنك إذا أردت أن تفوز فلابد أن تبذل جهداً ولكن تركن إلى ماضيك أو سمعتك أو أسماء لاعبيك.