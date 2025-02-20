«الديربي 129».. الأهلي «استقرار» والزمالك «أزمات»!

القاهرة (أ ف ب)



يخطف «ديربي القاهرة» بين القطبين الأهلي والزمالك الأضواء، حين يلتقيان السبت في «الجولة 15» من الدوري المصري لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، في قمة تحمل الرقم 129 في تاريخ الدوري، ويدخلها الفريقان بوضعية مختلفة بتداعيات الأسابيع الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني، برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بنقطة وحيدة، فيما يأتي الزمالك ثالثاً برصيد 27 نقطة.

وبينما يدخل الأهلي المباراة بقيادة فنية مستمرة للعام الثالث للسويسري مارسيل كولر، يخوضها الزمالك بمدربه الثالث هذا الموسم البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعدما بدأ الفريق «الأبيض» الموسم مع برتغالي آخر هو جوزيه جوميز، قبل أن يحل السويسري كريستيان جروس بديلاً له، ثم تتم إقالته بدوره ليتولى بيسيرو المهمة قبل أيام قليلة.

ويعوّل كولر على الحالة الفنية والمعنوية العالية لفريقه الذي حقق الانتصار في مبارياته الأربع الأخيرة، وخصوصاً فوزه الكبير على الإسماعيلي 4-0 بالجولة الماضية.

وتعززت صفوف حامل اللقب بتعافي المغربي أشرف داري، والفلسطيني وسام أبوعلي من الإصابة، والكشف عن جاهزية الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الأسبق للمشاركة في المباراة.

كما يأمل كولر في استمرار تألق نجمه إمام عاشور الذي يعتلي صدارة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، بالإضافة للسلوفيني نيتس جراديشار الذي قاد هجوم الفريق الأحمر بنجاح، منذ انضمامه قادماً من فيهيرفار المجري، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

من جانبه، يدخل الزمالك المباراة في ظل مجموعة من الأزمات، حيث تأكد غياب صانع ألعابه ناصر ماهر للإيقاف ومدافعه التونسي حمزة المثلوثي للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نجم الفريق أحمد سيد زيزو ولاعب الوسط المنضم حديثاً محمود جهاد، والظهير الأيسر أحمد فتوح بسبب إصابات مختلفة.

ويعتمد بيسيرو على خبرة صانع الألعاب ولاعب الأهلي الأسبق عبد الله السعيد، بالإضافة للمهاجمين ناصر منسي والتونسي سيف الدين الجزيري.

فيما يبقى موقفه من الاعتماد على الصفقتين الجديدتين التونسي أحمد الجفالي والمغربي صلاح الدين مصدق غامضاً، حيث لم يشارك اللاعبان حتى الآن سوى لدقائق معدودة منذ انضمامهما في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتعد مباراة السبت الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن التقيا في سبتمبر الماضي في كأس السوبر الأفريقي بالرياض، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح، ثم التقيا مجدداً في أكتوبر في نهائي كأس السوبر المصري بأبوظبي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الأهلي بركلات الترجيح هذه المرة.

بينما تحمل المباراة رقم 129 في تاريخ مباريات الفريقين بالدوري المصري منذ موسمه الأول 1948-1949، حيث حقق الأهلي 50 فوزاً مقابل 28 للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل، وسجل الأهلي 167 هدفاً مقابل 113 لغريمه التقليدي.

وفي بقية مباريات «الجولة 15»، يلتقي الجمعة إنبي مع سموحة على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، وفاركو مع مودرن سبورت بملعب المكس بالإسكندرية، والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري على استاد الجبل الأخضر، وبتروجت مع حرس الحدود بملعب الكلية الحربية. فيما يلعب السبت المصري مع الإسماعيلي في برج العرب، والجونة مع سيراميكا كليوباترا بالجونة.

وتختتم الجولة الأحد بمباراتي زد مع غزل المحلة على استاد القاهرة، والمتصدر بيراميدز مع طلائع الجيش الثامن بملعب الدفاع الجوي.