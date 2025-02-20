4 أشواط في سباق الظفرة لقوارب التجديف التراثية



الظفرة (الاتحاد)

ينطلق سباق الظفرة لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً عصر السبت، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويجرى السباق في أربعة أشواط (شوط أبو الأبيض، شوط البزم، شوط رديم، شوط طريف) لمسافة 3 أميال بحرية في مياه المغيرة.

وخصّصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة للفائزين تبلغ قيمتها الاجمالية 2 مليون و416 ألف درهم، ولأول مرة، سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، مما يضفي مزيداً من أجواء التحدي والمنافسة والإثارة.

وعُقد الاجتماع التنويري للسباق، في مجلس محمد خلف بأبوظبي اليوم، بحضور مدير مشروع المهرجان أحمد المهيري وزايد المزروعي رئيس قسم الفعاليات وأحمد محمد مانع المهيري رئيس قسم السباقات البحرية، وأعضاء اللجنة المنظمة، والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، وأجريت في الاجتماع عملية القرعة على خط البداية للأشواط الأربعة، كما تم التأكيد على تعليمات السباق والشروط الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط وقيم السباقات البحرية في الدولة.

وقال أحمد عبدالله المهيري إن السباق يهدف إلى المحافظة على رياضة التجديف وتقاليدها، وتعزيز ممارستها والعمل على استمرارها وتوارثها عبر الأجيال، بما يتسق مع أهداف مهرجان الظفرة البحري، في تعزيز إستراتيجيات صون التراث الإماراتي والتعريف بالعادات والتقاليد لاسيما تلك التي ترتبط بالبحر، ودعم الأنشطة الاجتماعية لسكان منطقة الظفرة، وتسليط الضوء على تاريخها وإمكاناتها السياحية.

وأكد أن اللجنة المنظمة للسباق واللجان الفرعية تكثّف جهودها من أجل استكمال كل الاستعدادات، ومن أهمها إجراءات السلامة العامة لإقامة الحدث في موعده وفي أجواء مثالية على المستويات كافة، وأشاد بروح التعاون التي سادت الاجتماع التنويري بين البحارة المشاركين في السباق، حيث أكدوا أهمية الالتزام بالتفاصيل الفنية التي تهدف لضمان سلامة المتسابقين.