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الرياضة

«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنظم البطولة القارية في مصر

«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنظم البطولة القارية في مصر
20 فبراير 2025 17:43

 
القاهرة (وام)

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تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بطولتها القارية يومي الجمعة والسبت بالصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.
يأتي الحدث استمراراً للنجاح الكبير للرابطة في تنظيم البطولات، في مختلف دول العالم، باعتبارها أكبر مطور للعبة في العالم، ما يعكس النمو الكبير للجوجيتسو في مصر وأفريقيا ومختلف دول العالم.
وتقام البطولة بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والمصري للجوجيتسو، وبرعاية بنك أبوظبي الأول، الراعي الرسمي لبطولات الجوجيتسو في مصر، وتهدف إلى تعزيز انتشار اللعبة في المنطقة، وتوفير منصة متميزة للاعبين من مختلف أنحاء العالم، للتنافس في أجواء احترافية، في وقت تشهد فيه اللعبة نمواً كبيراً في مصر.
وتشهد البطولة القارية مشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين في مختلف الفئات العمرية والتنافسية، بدءاً من الأطفال والناشئين، ووصولاً إلى الأساتذة والمحترفين.
وتفتح البطولة المجال للمشاركين من مختلف الدول لتبادل الخبرات، ما يسهم في تعزيز مكانة الجوجيتسو أداة لبناء الشخصية والتفاعل الإيجابي بين الشعوب.
وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن البطولة تمثل حدثاً رياضياً بارزاً على المستوى القاري، وتقام في إطار دعم وتعزيز العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، والعمل على نشر وتطوير اللعبة في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن التعاون بين رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والاتحاد المصري، وبنك أبوظبي الأول، خطوة مهمة نحو تعزيز المستوى الفني للعبة، والاستفادة من قيمها في بناء جيل رياضي قوي يتميز بالانضباط والصبر والتحمل وقوة الشخصية.
وقال الهاشمي، إن إقامة البطولة إلى مصر هذا العام تمثل تأكيداً على استراتيجية اتحاد الجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الخاصة بنشر وتطوير اللعبة في أرجاء العالم كافة، وتعزيز التعاون الرياضي مع كل الدول، جنباً إلى جنب مع تأكيد دور أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية تكتشف المواهب وتصنع النجوم، وتنظم أقوى وأهم البطولات في العالم.
وأكد محمد شعراوي رئيس الاتحاد المصري، أن البطولة القارية خطوة مهمة في نشر وتطوير اللعبة في مصر وأفريقيا، لأنها توفر منصة مثالية لرفع مستوى التنافس الفني بين اللاعبين من مختلف الدول، مشيراً إلى الحرص على توفير بيئة احترافية تتيح للاعبين المصريين فرصة الاحتكاك بالمدارس المختلفة، بما يسهم في تأهيلهم بشكل أفضل للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى.
وتستقطب البطولة القارية اهتماماً كبيراً من محبي رياضة الجوجيتسو في مصر، حيث تشهد البلاد صعوداً ملحوظاً في عدد ممارسيها، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة في المنطقة.

الإمارات
أبوظبي
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
مصر
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